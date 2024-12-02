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Лупашко: Все думают, что если мы пришли из Первой Лиги, то должны всех бояться и сидеть в обороне

Премьер-лига

Итог матча с Зарей от главного тренера Карпат

Лупашко: Все думают, что если мы пришли из Первой Лиги, то должны всех бояться и сидеть в обороне

Фото: Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко подвел итог матча 15-го тура УПЛ с "Зарей", в котором его команда проиграла 1:2.

"Мы доминировали, я в этом уверен. Больше моментов, больше владения мяча, и нужно было закрывать игру, потому что были качественные шансы. Тяжело принять такое поражение.

Недооценка соперника? Мы из Первой лиги пришли, как мы можем кого-то недооценивать. Мы всех бояться должны и сидеть в обороне. Так все думают.

Но мы считаем, что должны играть первым номером, и мы пытаемся это делать.

Оценка первого круга? Неплохо, но идет становление команды. Было много факторов, и мы не все успели подготовить к сезону, поэтому приходилось догонять. Было интересно", – сказал Лупашко.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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