Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лупашко: Все думают, что если мы пришли из Первой Лиги, то должны всех бояться и сидеть в обороне
Итог матча с Зарей от главного тренера Карпат
Фото: Карпати
Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко подвел итог матча 15-го тура УПЛ с "Зарей", в котором
"Мы доминировали, я в этом уверен. Больше моментов, больше владения мяча, и нужно было закрывать игру, потому что были качественные шансы. Тяжело принять такое поражение.
Недооценка соперника? Мы из Первой лиги пришли, как мы можем кого-то недооценивать. Мы всех бояться должны и сидеть в обороне. Так все думают.
Но мы считаем, что должны играть первым номером, и мы пытаемся это делать.
Оценка первого круга? Неплохо, но идет становление команды. Было много факторов, и мы не все успели подготовить к сезону, поэтому приходилось догонять. Было интересно", – сказал Лупашко.
Популярное сейчас
- Роналду переехал в новый дом в Саудовской Аравии
- Глава МИД Венгрии Сийярто поехал в РФ и встретился с Лавровым: Войну нельзя завершить на поле боя.
- Не стало легендарного вратаря. На 66 году ушел из жизни бывший победитель КЕЧ-1986
- УПЛ. Шахтер - Рух 1:1. Поплатились за сонливость в компенсированное время
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Бывший тренер Зари посетил матч луганчан против Карпат. ФОТО