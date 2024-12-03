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"Плохо, когда каждый тянет одеяло в свою сторону", - Пасич порассуждал о кризисе в ЛНЗ
ЛНЗ попал в кризисную полосу
Фото: ФК ЛНЗ
Фланговый игрок
"Я не могу сказать, что три наших поражения подряд в УПЛ – по игре. В частности, в последнем матче с Вересом справедливым был бы ничейный итог, однако все испортила детская ошибка защитника ЛНЗ. Но то, что в командном механизме ЛНЗ произошел сбой – очевидно.
Плохо, когда каждый тянет одеяло в свою сторону. Возможно, никак не удается найти общий язык, потому что в ЛНЗ – большое количество легионеров. Вот почему еще нет должного взаимопонимания. Последние неудачи оказали негативное влияние на наше турнирное положение.
Мы приступаем к очередному календарному матчу с "Левым Берегом". Похоже, без серьезного мужского разговора в раздевалке нам не обойтись. Потому что прервать полосу неудач может прежде всего сплоченность, хороший микроклимат в команде. Иначе все наши усилия пойти на зимний перерыв в главной шестерке будут бесполезными", - сказал Пасич.
Напомним, что ЛНЗ занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков.
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