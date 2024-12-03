Ротань – о двух играх с киевлянами: Сейчас это наш прямой конкурент. Все флюиды переводим на Динамо

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань рассказал о начале подготовки своей команды к двум матчам с киевским "Динамо" в чемпионате Украины.

“Впереди нас ждут два матча с "Динамо". Сейчас это наш прямой конкурент. Прежде всего, нужно восстановиться. Подготовку к первому поединку с киевлянами начали с разбора матча "Колос" — "Динамо". Так что все наши флюиды переводим на "Динамо", — сказал Ротань.

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Напомним, в ближайшую среду, 4 декабря, состоится перенесённый матч 1-го тура УПЛ "Александрия" — "Динамо", а уже в воскресенье, 8 декабря, соперники сыграют между собой в Киеве в рамках 16-го тура первенства.