  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пушич: Могли закрыть матч против Руха быстрее, забивать второй, третий гол. Самое важное сейчас – собраться
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Могли закрыть матч против Руха быстрее, забивать второй, третий гол. Самое важное сейчас – собраться

Премьер-лига
Обновлено

Боснийский специалист – о ничье с львовянами

Пушич: Могли закрыть матч против Руха быстрее, забивать второй, третий гол. Самое важное сейчас – собраться

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Наставник донецкого "Шахтера" Марино Пушич отметил, что матч против "Руха" нужно было выигрывать.

“Мы должны были закрывать игру, особенно в начале второго тайма, могли использовать пространство лучше, забивать второй, третий гол. К сожалению, случилось то, что случилось. Мы действительно могли закрыть матч гораздо быстрее.

Мы заслуживали большего, если рассматривать с тактической точки зрения и анализировать игру, однако футбол такая игра, где недоработка в конкретных эпизодах может повлиять на всеобщее течение событий. Жаль, однако самое важное сейчас – собраться, продолжать работать, готовиться к следующим играм”.

Читайте такжеПушич: Несмотря на все трудности в Украине, я не тот человек, который просто сбежит

“Обычно у вас должно быть очень много желания, чтобы получить нужный результат. Конкретно в этом матче речь идет не столько о нашем желании, а о решительности, резкости и энергии. К сожалению, нам их не хватило на последние несколько минут", – сказал Пушич.

"Шахтер" набрал 30 очков в 14 матчах и сейчас идет третьим в УПЛ, отставая на 6 баллов от "Динамо" и "Александрии".

По теме
yellow-arrow
Цыганык: В Шахтере нездоровая атмфосфера. Что-то в коллективе не так
yellow-arrow
Пономарев: Я тренирую Слюбика и Федора с 3-го класса. Некоторые персоны ничего не сделали в футболе, но совершают систематические нападки на Рух
yellow-arrow
Ротань – о двух играх с киевлянами: Сейчас это наш прямой конкурент. Все флюиды переводим на Динамо
Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости