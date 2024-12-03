Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пушич: Могли закрыть матч против Руха быстрее, забивать второй, третий гол. Самое важное сейчас – собраться
Боснийский специалист – о ничье с львовянами
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Наставник донецкого "Шахтера" Марино Пушич отметил, что матч против "Руха" нужно было выигрывать.
“Мы должны были закрывать игру, особенно в начале второго тайма, могли использовать пространство лучше, забивать второй, третий гол. К сожалению, случилось то, что случилось. Мы действительно могли закрыть матч гораздо быстрее.
Мы заслуживали большего, если рассматривать с тактической точки зрения и анализировать игру, однако футбол такая игра, где недоработка в конкретных эпизодах может повлиять на всеобщее течение событий. Жаль, однако самое важное сейчас – собраться, продолжать работать, готовиться к следующим играм”.
“Обычно у вас должно быть очень много желания, чтобы получить нужный результат. Конкретно в этом матче речь идет не столько о нашем желании, а о решительности, резкости и энергии. К сожалению, нам их не хватило на последние несколько минут", – сказал Пушич.
"Шахтер" набрал 30 очков в 14 матчах и сейчас идет третьим в УПЛ, отставая на 6 баллов от "Динамо" и "Александрии".
Популярное сейчас
- "Буду верить до последнего дня", - Цыганков в Инстаграм обратился к болельщикам
- УПЛ. Заря – Карпаты 2:1. Волевая победа с дублем Мичина
- Сборная Германии хочет заиграть 17-летнего украинского вундеркинда из Байера
- Динамо и Шахтер буксуют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Сборная Украины по биатлону назвала состав на короткую индивидуальную гонку