Пушич: Могли закрыть матч против Руха быстрее, забивать второй, третий гол. Самое важное сейчас – собраться

Наставник донецкого "Шахтера" Марино Пушич отметил, что матч против "Руха" нужно было выигрывать.

“Мы должны были закрывать игру, особенно в начале второго тайма, могли использовать пространство лучше, забивать второй, третий гол. К сожалению, случилось то, что случилось. Мы действительно могли закрыть матч гораздо быстрее.

Мы заслуживали большего, если рассматривать с тактической точки зрения и анализировать игру, однако футбол такая игра, где недоработка в конкретных эпизодах может повлиять на всеобщее течение событий. Жаль, однако самое важное сейчас – собраться, продолжать работать, готовиться к следующим играм”.