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Пономарев: Я тренирую Слюбика и Федора с 3-го класса. Некоторые персоны ничего не сделали в футболе, но совершают систематические нападки на Рух

Премьер-лига
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Специалист призвал журналистов не выходить за рамки

Пономарев: Я тренирую Слюбика и Федора с 3-го класса. Некоторые персоны ничего не сделали в футболе, но совершают систематические нападки на Рух

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев ответил на вопрос о критике в свой адрес после ничьей в матче 15-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:1).

“Я спокойно реагирую на критику, но журналисты тоже должны быть профессионалами. Непрофессионально, когда некоторые персоны ничего не сделали в футболе, но совершают систематические нападки на "Рух" и раздают свои оценки по деятельности и качествам тренеров. Можно разбирать игру, критиковать, но не следует переходить на личности. Это свидетельствует об уровне профессиональности журналиста. На такие нападки я не собираюсь реагировать. Чтобы о чем-то говорить и давать оценку, нужно знать ситуацию изнутри”.

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“Я тренирую Богдана Слюбика и Олега Федора непрерывно с третьего класса. Мы вместе становились чемпионами Украины среди юниоров, они росли до уровня игроков молодежной и олимпийской сборных. Ребята развиваются, поэтому считаю, что определенную работу для украинского футбола я и мой тренерский штаб провели”, – сказал Пономарев.

4 декабря "желто-черные" будут принимать "Полесье".

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Источник:
XSport
Опубликовал: Александр Симченко
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