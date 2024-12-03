Пономарев: Я тренирую Слюбика и Федора с 3-го класса. Некоторые персоны ничего не сделали в футболе, но совершают систематические нападки на Рух

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев ответил на вопрос о критике в свой адрес после ничьей в матче 15-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:1).

“Я спокойно реагирую на критику, но журналисты тоже должны быть профессионалами. Непрофессионально, когда некоторые персоны ничего не сделали в футболе, но совершают систематические нападки на "Рух" и раздают свои оценки по деятельности и качествам тренеров. Можно разбирать игру, критиковать, но не следует переходить на личности. Это свидетельствует об уровне профессиональности журналиста. На такие нападки я не собираюсь реагировать. Чтобы о чем-то говорить и давать оценку, нужно знать ситуацию изнутри”.