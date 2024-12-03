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Цыганык: В Шахтере нездоровая атмфосфера. Что-то в коллективе не так
Комментатор обратил внимание на эпизоды игры против Руха
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Журналист Игорь Цыганык рассказал о возможных проблемах внутри коллектива "Шахтера".
"Это команда индивидуальностей. Мне не понравилось несколько моментов. Бежит контратака вроде бы, Кевин открывается, передача идет в другую сторону. Хотя Кевин вроде бы интереснее открывается, а на него не обращают внимания. Что-то в коллективе не так.
Когда ты отдаешь передачу неправильно, то ты хотя бы извиняешься, я извиняюсь, не увидел, на второй раз дам, я с тобой согласен. А когда просто отмахиваются, это не очень хорошая история".
“Он [Кевин] не раз показывал: “Что вы делаете? Я здесь". Для меня это показательный момент. Я не знаю, что происходит в раздевалке, на тренировках, возможно, там есть некоторая нездоровая атмосфера”, – сказал Цыганык в эфире собственного ютуб-канала.
5 декабря "горняки" будут играть против "Ворсклы".
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