Цыганык: В Шахтере нездоровая атмфосфера. Что-то в коллективе не так

Журналист Игорь Цыганык рассказал о возможных проблемах внутри коллектива "Шахтера".

"Это команда индивидуальностей. Мне не понравилось несколько моментов. Бежит контратака вроде бы, Кевин открывается, передача идет в другую сторону. Хотя Кевин вроде бы интереснее открывается, а на него не обращают внимания. Что-то в коллективе не так.

Когда ты отдаешь передачу неправильно, то ты хотя бы извиняешься, я извиняюсь, не увидел, на второй раз дам, я с тобой согласен. А когда просто отмахиваются, это не очень хорошая история".