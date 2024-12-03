Вацко – о футболисте-открытии чемпионата: Один из самых больших прогрессов сезона во всей УПЛ

Журналист Виктор Вацко признался, что ему очень импонирует прогресс 24-летнего нападающего ровенской команды.

"По этому сезону я отмечаю для себя Гайдучика. Для меня это один из самых больших прогрессов сезона во всей УПЛ. Это сочетание скорости, атлетичности, старания и самоотдачи".

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"Гайдучик посадил на скамейку Марко Мрвальевича, который в своих первых играх в Украине привлек к себе внимание скаутов более мощных финансово клубов УПЛ. Но сейчас он проигрывает конкуренцию воспитаннику "Вереса", – рассказал журналист в эфире ютуб-канала "Вацко Live".

Николай Гайдучик в 2024 году провел 31 матч за "красно-черных" во всех турнирах и забил 8 голов.