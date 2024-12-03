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Вацко – о футболисте-открытии чемпионата: Один из самых больших прогрессов сезона во всей УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Комментатор высказал свое мнение

Вацко – о футболисте-открытии чемпионата: Один из самых больших прогрессов сезона во всей УПЛ

Скріншот - Вацко Live

Новина українською

Журналист Виктор Вацко признался, что ему очень импонирует прогресс 24-летнего нападающего ровенской команды.

"По этому сезону я отмечаю для себя Гайдучика. Для меня это один из самых больших прогрессов сезона во всей УПЛ. Это сочетание скорости, атлетичности, старания и самоотдачи".

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"Гайдучик посадил на скамейку Марко Мрвальевича, который в своих первых играх в Украине привлек к себе внимание скаутов более мощных финансово клубов УПЛ. Но сейчас он проигрывает конкуренцию воспитаннику "Вереса", – рассказал журналист в эфире ютуб-канала "Вацко Live".

Николай Гайдучик в 2024 году провел 31 матч за "красно-черных" во всех турнирах и забил 8 голов.

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Виктор Вацко Верес (Ровно) Николай Гайдучик
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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andy1973 (Рівне)
03.12.2024 в 08:11
Згоден. Ще рік назад я вважав за краще сплавити його куди-небудь. Все таки конкуренція за місце в основі дає наснагу футболістам в їх розвитку
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Комментарии 1
andy1973 (Рівне)
03.12.2024 в 08:11
Згоден. Ще рік назад я вважав за краще сплавити його куди-небудь. Все таки конкуренція за місце в основі дає наснагу футболістам в їх розвитку
Ответить
0
0

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