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Форвард Руха высказался о сенсационной ничьей с Шахтером

Премьер-лига

"Шахтер" потерял очки в самом конце матча с "Рухом"

Форвард Руха высказался о сенсационной ничьей с Шахтером

Фото: Рух

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Нападающий "Руха" Илья Квасница в комментарии Sport.ua рассказал о ничьей с "Шахтером" (1:1) в поединке 15-го тура УПЛ.

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"Шахтер" нас ничем не удивил, поэтому редко создавал угрозы у ворот "Руха", потому что мы пытались играть компактно и плотно на своей половине поля. Только командная ошибка при розыгрыше стандартного положения помогла "горнякам" выйти вперед.

В перерыве главный тренер Виталий Пономарев настраивал действовать еще интенсивнее, лишить дончан контроля мяча. Пошло нам на пользу и то, что у "Шахтера" было меньше времени на подготовку из-за участия в Лиге чемпионов. Дончане сбавили обороты и, чтобы дожать их, мы перешли на игру в три нападающих, активно начали подключаться крайние защитники. Создали с полдюжины полумоментов и Роман Дидык таки заставил капитулировать вратаря "Шахтера". В этом поединке "Рух" не заслуживал поражения", - отметил Квасница.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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