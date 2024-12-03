Форвард Руха высказался о сенсационной ничьей с Шахтером

Нападающий "Руха" Илья Квасница в комментарии Sport.ua рассказал о ничьей с "Шахтером" (1:1) в поединке 15-го тура УПЛ.

"Шахтер" нас ничем не удивил, поэтому редко создавал угрозы у ворот "Руха", потому что мы пытались играть компактно и плотно на своей половине поля. Только командная ошибка при розыгрыше стандартного положения помогла "горнякам" выйти вперед.

В перерыве главный тренер Виталий Пономарев настраивал действовать еще интенсивнее, лишить дончан контроля мяча. Пошло нам на пользу и то, что у "Шахтера" было меньше времени на подготовку из-за участия в Лиге чемпионов. Дончане сбавили обороты и, чтобы дожать их, мы перешли на игру в три нападающих, активно начали подключаться крайние защитники. Создали с полдюжины полумоментов и Роман Дидык таки заставил капитулировать вратаря "Шахтера". В этом поединке "Рух" не заслуживал поражения", - отметил Квасница.