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Кто рассудит Александрию и Динамо? Назначены арбитры на перенесенные матчи 1-го тура УПЛ
Поединки пройдут 4 декабря
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенные матчи 1-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
1-й тур
04.12.2024 (среда)
"Александрия" - "Динамо". 15:30. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
"Рух" - "Полесье". 18:00. Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков).
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Kondor (Веселе)
03.12.2024 в 09:33
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