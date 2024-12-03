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Кто рассудит Александрию и Динамо? Назначены арбитры на перенесенные матчи 1-го тура УПЛ

Премьер-лига

Поединки пройдут 4 декабря

Кто рассудит Александрию и Динамо? Назначены арбитры на перенесенные матчи 1-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенные матчи 1-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

1-й тур

04.12.2024 (среда)

"Александрия" - "Динамо". 15:30. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),

"Рух" - "Полесье". 18:00. Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
03.12.2024 в 09:33
А кармани у Романова перевірили? Ви вже постарайтесь,щоб були зашитими.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
03.12.2024 в 09:33
А кармани у Романова перевірили? Ви вже постарайтесь,щоб були зашитими.
Ответить
0
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