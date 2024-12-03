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Один из лидеров Динамо может не сыграть в матче с конкурентом за первую строчку в УПЛ

Премьер-лига

Потенциальное ослабление центра поля киевлян

Один из лидеров Динамо может не сыграть в матче с конкурентом за первую строчку в УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко может не помочь своей команде в перенесенном матче первого тура тура украинской Премьер-лиги против "Александрии". Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Николай заболел – у него простуда. Соответственно, участие футболиста в следующей игре находится под определенным вопросом.

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В нынешнем сезоне Шапаренко провел 21 поединок на клубном уровне, в которых отметился 4 голами и 8 результативными передачами.

Напомним, матч "Александрия" - "Динамо" состоится 4 декабря, в 15:30 по Киеву.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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