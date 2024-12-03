Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лидеров Динамо может не сыграть в матче с конкурентом за первую строчку в УПЛ
Потенциальное ослабление центра поля киевлян
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко может не помочь своей команде в перенесенном матче первого тура тура украинской Премьер-лиги против "Александрии". Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, Николай заболел – у него простуда. Соответственно, участие футболиста в следующей игре находится под определенным вопросом.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В нынешнем сезоне Шапаренко провел 21 поединок на клубном уровне, в которых отметился 4 голами и 8 результативными передачами.
Напомним, матч "Александрия" - "Динамо" состоится 4 декабря, в 15:30 по Киеву.
Популярное сейчас
- Вацко – о футболисте-открытии чемпионата: Один из самых больших прогрессов сезона во всей УПЛ
- Зеленский: Потери ВСУ на войне намного меньше 80 тысяч, о которых писали американские СМИ
- Известны оценки Довбика за матч против Аталанты
- "Банально спровоцировал это". Судейский эксперт назвал виновника второго удаления в составе Черноморца
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- "Довбик сказал мне, что...". Раньери упомянул об украинском форварде после поражения от Аталанты