Один из лидеров Динамо может не сыграть в матче с конкурентом за первую строчку в УПЛ

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко может не помочь своей команде в перенесенном матче первого тура тура украинской Премьер-лиги против "Александрии". Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Николай заболел – у него простуда. Соответственно, участие футболиста в следующей игре находится под определенным вопросом.

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В нынешнем сезоне Шапаренко провел 21 поединок на клубном уровне, в которых отметился 4 голами и 8 результативными передачами.

Напомним, матч "Александрия" - "Динамо" состоится 4 декабря, в 15:30 по Киеву.