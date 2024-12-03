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"Вернидуб сказал, что претензий нет". Татарков рассказал о своем уходе из Кривбасса
Хавбек этим летом покинул криворожский клуб
Фото: fckryvbas.com
Бывший полузащитник "Кривбасса" Никита Татарков рассказал, почему покинул криворожский клуб.
- Почему не продлили контракт с "Кривбассом"? Кто был инициатором прекращения сотрудничества?
- Не знаю. Ко мне подошли только после последнего тура и сообщили, что контракт продлен не будет. Юрий Николаевич Вернидуб сказал, что не имеет ко мне никаких претензий, но принято такое решение. Разговор длился не более 5 минут. Пожали руки друг другу - и все.
- В каких отношениях вы были с Вернидубом?
- В хороших. Всегда разговаривали, никаких конфликтов не было.
- С кем еще общались?
- С Владимиром Владимировичем Баенко (генеральный директор "Кривбасса" - прим.) за неделю до этого. Он также ничего не объяснял, только сказал, что не будем продолжать, - рассказал Татарков.
Напомним, в июле этого года Татарков на правах свободного агента покинул "Кривбасс" за который он выступал с 2021 года, и за это время провел за криворожскую команду 61 матч, в которых отдал 7 результативных передач.
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