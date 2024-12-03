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"Мы неплохо разбивали прессинг Карпат". Яцык прокомментировал победу Зари
Луганчане одержали волевую победу над львовянами
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал победу над "Карпатами" (2:1) в матче 15-го тура УПЛ.
— Саша, нечасто увидишь волевые победы вашей команды в текущем сезоне…
— Да уж. Чаще бывает наоборот.
— Первый тайм был очень тяжелым для вашей команды. Почему так случилось?
— Мы чуть не разобрались, как нам играть. В перерыве тренерский штаб перестроил нашу игру, и пошло уже веселее. Мы старались атаковать и в первом тайме тоже. Не было тотального перевеса "Карпат" в первой половине матча. У нас также были моменты, и у меня в частности. Мы неплохо разбивали прессинг "Карпат", накрывали гостей.
— Во втором тайме пошла более открытая игра. У тебя в активе очередная голевая передача?
— Да. Там Мичин здорово все исполнил.
— Нечасто увидишь, как центральный полузащитник забивает дважды с игры…
— Он здорово тренируется, я раз за него. Петар забил два мяча и "Заря" победила.
— Лондонский "Арсенал" лучше всего играет у чужих ворот на стандартах (речь о европейских чемпионатах). В Украине, бытует мнение, что именно "Заря" самая опасная команда при стандартах у ворот соперника. Согласишься ли ты с таким утверждением?
— Не могу так сказать. Нам показывают игру "Арсенала", их взаимодействия при угловых и штрафных. Мы, пока не так много забиваем после стандартов, хотелось бы забивать чаще.
— Сегодня не забил ваш центрфорвард Филипп Будковский…
— Ничего страшного. Наш капитан забил неделю назад, в Житомире. Сегодня Филипп был очень полезен, он участвовал во всех наших атаках. Будковский – лидер "Зари".
— Если сравнивать качество игры "Зари" с "Карпатами" и в матче с "Полесьем". Где луганская команда играла лучше?
— Что в одном, что во втором поединке "Заря" понравилась во вторых таймах, - сказал Яцык.
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