Полегенько: Лупашко сказал, что Карпаты на правильном пути

Защитник "Карпат" Павел Полегенько поделился мыслями относительно поражения команды в матче 15-го тура УПЛ против "Зари" (1:2).

— Павел, это тяжелое поражение для "Карпат"?

— Все поражения тяжелые. Нужно делать правильные выводы из поражений. Думаю, что поражения иногда больше влияют на развитие команды, нежели победы.

— Почему вашей команде не удалось реализовать классные голевые моменты в первом тайме? Их было немало…

— Да, был момент у Очеретько, у других моих одноклубников. Не забивают и великие мастера. Мы создали очень много голевых моментов, и, к сожалению, мы их не реализовали. Эту игру можно нам занести в актив.

— По качеству игры вашей команды, тебе понравился этот поединок?

— Были, как хорошие моменты с нашей стороны, так и не очень хорошие.

— При счете 1:1 "Карпатам" стало сложнее создавать опасность у ворот "Зари"?

— Не сказал бы, что это так. Моменты у нас все равно были.

— Вы ведь наверняка знали, что в случае победы могли финишировать в пятерке лучших команд УПЛ. Как для команды, которая только вышла в элитный дивизион, это была бы отличная история…

— Как говорит наш главный тренер Владислав Лупашко, команда у нас сейчас только строится. Посмотрим в конце сезона, что мы сможем показать.

— Какие были эмоции вашего наставника после финального свистка, в раздевалке?

— Никто не любит проигрывать. Однако он все спокойно объяснил, указал на наши хорошие моменты и сказал, что мы на правильном пути, - сказал Полегенько.