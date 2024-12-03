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Полегенько: Лупашко сказал, что Карпаты на правильном пути

Премьер-лига

Защитник львовского клуба рассказал о поражении от "Зари"

Полегенько: Лупашко сказал, что Карпаты на правильном пути

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Защитник "Карпат" Павел Полегенько поделился мыслями относительно поражения команды в матче 15-го тура УПЛ против "Зари" (1:2).

— Павел, это тяжелое поражение для "Карпат"?

— Все поражения тяжелые. Нужно делать правильные выводы из поражений. Думаю, что поражения иногда больше влияют на развитие команды, нежели победы.

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— Почему вашей команде не удалось реализовать классные голевые моменты в первом тайме? Их было немало…

— Да, был момент у Очеретько, у других моих одноклубников. Не забивают и великие мастера. Мы создали очень много голевых моментов, и, к сожалению, мы их не реализовали. Эту игру можно нам занести в актив.

— По качеству игры вашей команды, тебе понравился этот поединок?

— Были, как хорошие моменты с нашей стороны, так и не очень хорошие.

— При счете 1:1 "Карпатам" стало сложнее создавать опасность у ворот "Зари"?

— Не сказал бы, что это так. Моменты у нас все равно были.

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— Вы ведь наверняка знали, что в случае победы могли финишировать в пятерке лучших команд УПЛ. Как для команды, которая только вышла в элитный дивизион, это была бы отличная история…

— Как говорит наш главный тренер Владислав Лупашко, команда у нас сейчас только строится. Посмотрим в конце сезона, что мы сможем показать.

— Какие были эмоции вашего наставника после финального свистка, в раздевалке?

— Никто не любит проигрывать. Однако он все спокойно объяснил, указал на наши хорошие моменты и сказал, что мы на правильном пути, - сказал Полегенько.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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