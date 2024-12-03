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Клуб УПЛ может быть продан из-за финансовых проблем
Игроки только недавно получили зарплату за сентябрь
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Черноморец" может сменить владельцев, сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
Клуб имеет серьезные долги перед футболистами. Игроки только недавно получили зарплату за сентябрь. Изменить ситуацию может продажа клуба и смена владельцев.
Отмечается, что это не американская компания "Allrise Capital" Inc, которая владеет стадионом "Черноморец" и удерживает женскую команду "SeaSters".
По данным журналиста, потенциальным покупателем является компания, которая связана с игорным бизнесом, имеет большой департамент в Украине, но корнями из другого государства.
Главным финансовым условием является погашение всех долгов и выплата 5 млн долларов за приобретение клуба. На сегодня переговоры заморожены.
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