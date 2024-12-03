Клуб УПЛ может быть продан из-за финансовых проблем

"Черноморец" может сменить владельцев, сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Клуб имеет серьезные долги перед футболистами. Игроки только недавно получили зарплату за сентябрь. Изменить ситуацию может продажа клуба и смена владельцев.

Отмечается, что это не американская компания "Allrise Capital" Inc, которая владеет стадионом "Черноморец" и удерживает женскую команду "SeaSters".

По данным журналиста, потенциальным покупателем является компания, которая связана с игорным бизнесом, имеет большой департамент в Украине, но корнями из другого государства.

Главным финансовым условием является погашение всех долгов и выплата 5 млн долларов за приобретение клуба. На сегодня переговоры заморожены.