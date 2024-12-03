Форвад Зари после 2:1 с Карпатами: Мы показали характер

Нападающий "Зари" Игорь Горбач рассказал о победе над "Карпатами" (2:1) в матче 15-го тура УПЛ.

— "Заря" на хорошей ноте завершила первый круг чемпионата Украины. Какие у тебя мысли сразу после игры с Карпатами?

— Только позитивные эмоции у нас сейчас. Мы смогли переломить ход событий. У нас раньше часть было все наоборот: мы выигрывали и затем уступали в счете. Сейчас мы показали характер, и нам некуда было отступать. Эта встреча все решала, куда мы двигаемся – вверх по турнирной таблице, или вниз. Все футболисты "Зари" выложились по максимуму, настрой был сумасшедший. Во втором тайме мы воплотили свои моменты в забитые мячи.

— Почему защитники "Зари" столь часто ошибались у своих ворот в первом тайме?

— Лишние эмоции, чересчур мы настроились на эту встречу. Поначалу они нам мешали думать и играть с холодной головой. Думаю, что небольшой мандраж у нас был. Хорошо, что мы переломили ситуацию на футбольном поле.

— "Карпаты" были сильны?

— Да. Львовяне хорошо играли, особенно в первом тайме, когда они нас переиграли. Бывает так, что вроде бы контролируешь игру, но где-то, в каком-то моменте недосмотрел за соперником – и все. Плюс мы забили после стандарта, а ведь это наша сильная сторона. Гостям могу сказать только спасибо за хорошую игру.

— В составе "Зари" дважды отличился Петар Мичин. Этому сербскому игроку 26 лет. С кем его можно сравнить из европейских футболистов, по его вкладу в игру вашей команды?

— Возможно, его можно сравнить с Матео Ковачичем из "Манчестер Сити". Мичин – не супербыстрый футболист, но у него хорошее видение игры и вместе с Яцыком он двигает нашу игру. Петар обладает хорошим ударом, что он подтвердил и сегодня.

— В конце игры была серьезная стычка футболистов обеих команд, в результате чего рефери предупредил четырех игроков желтыми карточками. Что там было?

— Меня уже заменили к тому моменту, но наша скамейка запасных была рядом. Я вышел на поле и попытался успокоить защитника гостей Бабогло, однако услышал в свой адрес нелестные слова, даже, я бы сказал, непечатные слова. Думаю, что это было некрасиво с его стороны. Однако в футболе бывает много эмоций, так что все нормально, никто не застрахован от ошибок.

— Первый круг чемпионата Украины позади. На что может рассчитывать "Заря" в оставшихся играх – с "Ингульцом" и "Черноморцем"?

— Мы можем рассчитывать на победы в этих матчах. Думаю, это нам по силам. Мы хотим уйти на каникулы в хорошем настроении, - резюмировал Горбач.