Максимов должен был возглавить другой клуб УПЛ вместо Ворсклы. Что повлияло на изменение решения?

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов должен заменить Олега Шандрука на аналогичной должности в ровенском "Вересе" на старте текущего сезона украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

"В "Вересе" было принято решение попрощаться с Шандруком. Он должен быть уволен еще 22 сентября, после седьмого тура, в случае, если бы ровенчане тогда дома проиграли "Ингульцу" (2:2).

Уже тогда были проведены предварительные переговоры с безработным на то время Юрием Максимовым, который уже даже брал билет, чтобы ехать в Ровно", – сказал Игорь Бурбас.