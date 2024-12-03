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Максимов должен был возглавить другой клуб УПЛ вместо Ворсклы. Что повлияло на изменение решения?

Премьер-лига
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Незавершенная сделка

Максимов должен был возглавить другой клуб УПЛ вместо Ворсклы. Что повлияло на изменение решения?

scdnipro1.com.ua

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Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов должен заменить Олега Шандрука на аналогичной должности в ровенском "Вересе" на старте текущего сезона украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

"В "Вересе" было принято решение попрощаться с Шандруком. Он должен быть уволен еще 22 сентября, после седьмого тура, в случае, если бы ровенчане тогда дома проиграли "Ингульцу" (2:2).

Уже тогда были проведены предварительные переговоры с безработным на то время Юрием Максимовым, который уже даже брал билет, чтобы ехать в Ровно", – сказал Игорь Бурбас.

Стоит отметить, что после игры с "Ингульцом" (2:2) "Верес" трижды победил и пять раз сыграл вничью. На данный момент "народные" занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Верес (Ровно) тренер Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Бураков
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