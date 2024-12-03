Легионер Шахтера возвращается в клуб после аренды в МЛС

Венесуэльский форвард Кевин Келси покинул "Цинциннати", сообщает клубная пресс-служба.

Аренда 20-летнего футболиста с американским клубом подошла к концу. Он должен вернуться в "Шахтер", с которым у него действующий контракт до 31 декабря 2027 года. Дончане пока официального заявления не делали.

Отметим, что в договоре была предусмотрена опция выкупа. Вероятно, сумма (ранее речь шла о 5 миллионах долларов), и стала препятствием для полноценного заключения сделки.

Напомним, венесуэлец выступал за "Цинциннати" с апреля 2024 года. За это время он забил 6 голов в 29 матчах. Ранее сообщалось, что игроком интересовались ряд неназванных европейских клубов. Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.