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Источник: Динамо может вернуть своего бывшего игрока из Греции
Трансфер может состояться уже в скором времени
instagram.com/benjaminverbic7
Вингер "Панатинаикоса" Беньямин Вербич может вернуться в киевское "Динамо". Об этом сообщает sdna.gr.
Источник утверждает, что греческий клуб больше не рассчитывает на 31-летнего словенца, и не прочь расстаться с ним уже в зимнее трансферное окно, несмотря на действующий контракт до лета 2025 года.
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В услугах Вербича на данный момент больше всех заинтересованы "Динамо" и словенский "Целе". Отмечается, что руководство "бело-синих" уже выходило на связь с представителями Беньямина. Также рассматривается вариант и с арендой вингера.
В текущем сезоне Вербич принял участие лишь в одном матче.
Напомним, Вербич выступал за "Динамо" с 2018 по 2022 годы, и выиграл за это время пять трофеев с киевлянами.
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