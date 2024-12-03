  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Динамо может вернуть своего бывшего игрока из Греции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Динамо может вернуть своего бывшего игрока из Греции

Премьер-лига

Трансфер может состояться уже в скором времени

Источник: Динамо может вернуть своего бывшего игрока из Греции

instagram.com/benjaminverbic7

Новина українською

Вингер "Панатинаикоса" Беньямин Вербич может вернуться в киевское "Динамо". Об этом сообщает sdna.gr.

Источник утверждает, что греческий клуб больше не рассчитывает на 31-летнего словенца, и не прочь расстаться с ним уже в зимнее трансферное окно, несмотря на действующий контракт до лета 2025 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В услугах Вербича на данный момент больше всех заинтересованы "Динамо" и словенский "Целе". Отмечается, что руководство "бело-синих" уже выходило на связь с представителями Беньямина. Также рассматривается вариант и с арендой вингера.

В текущем сезоне Вербич принял участие лишь в одном матче.

Напомним, Вербич выступал за "Динамо" с 2018 по 2022 годы, и выиграл за это время пять трофеев с киевлянами.

По теме
yellow-arrow
Журналист раскрыл сроки восстановления основного хавбека Динамо
yellow-arrow
Английский клуб интересовался защитником Руха - его стоимость испугала англичан
yellow-arrow
Легионер Шахтера возвращается в клуб после аренды в МЛС
Панатинаикос (Афины) Динамо (Киев) Беньямин Вербич трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sdna.gr
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости