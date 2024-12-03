Источник: Динамо может вернуть своего бывшего игрока из Греции

Вингер "Панатинаикоса" Беньямин Вербич может вернуться в киевское "Динамо". Об этом сообщает sdna.gr.

Источник утверждает, что греческий клуб больше не рассчитывает на 31-летнего словенца, и не прочь расстаться с ним уже в зимнее трансферное окно, несмотря на действующий контракт до лета 2025 года.

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В услугах Вербича на данный момент больше всех заинтересованы "Динамо" и словенский "Целе". Отмечается, что руководство "бело-синих" уже выходило на связь с представителями Беньямина. Также рассматривается вариант и с арендой вингера.

В текущем сезоне Вербич принял участие лишь в одном матче.

Напомним, Вербич выступал за "Динамо" с 2018 по 2022 годы, и выиграл за это время пять трофеев с киевлянами.