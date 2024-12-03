Английский клуб интересовался защитником Руха - его стоимость испугала англичан

Защитником "Руха" и сборной Украины Алексей Сыч интересовался представитель Чемпионшипа, сообщает ТаТотаке.

По информации источника, речь идет о ФК "Престон Норт Энд". Английский клуб сделал официальный запрос о возможностях переговоров о трансфере украинского футболиста.

Однако интерес "Престона" угас от требований "Руха" - за недавнего дебютанта сборной Украины клуб УПЛ хочет получить два миллиона.

В нынешнем сезоне 23-летний Сыч провел 14 матчей за "желто-черных" во всех турнирах и оформил 4 результативные передачи. Его контракт со львовским клубом истекает 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.