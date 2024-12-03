Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Английский клуб интересовался защитником Руха - его стоимость испугала англичан
Сумма является слишком большой для представителя Чемпионшипа
fcrukh.com
Защитником "Руха" и сборной Украины Алексей Сыч интересовался представитель Чемпионшипа, сообщает ТаТотаке.
По информации источника, речь идет о ФК "Престон Норт Энд". Английский клуб сделал официальный запрос о возможностях переговоров о трансфере украинского футболиста.
Однако интерес "Престона" угас от требований "Руха" - за недавнего дебютанта сборной Украины клуб УПЛ хочет получить два миллиона.
В нынешнем сезоне 23-летний Сыч провел 14 матчей за "желто-черных" во всех турнирах и оформил 4 результативные передачи. Его контракт со львовским клубом истекает 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.
Популярное сейчас
- Коуч сборной Украины U-19 отреагировал на то, что Германия хочет натурализовать украинского форварда
- Зеленский рассказал, будет ли Россия приглашена на второй Саммит мира
- Камбек Зори, Украина может потерять талантливого нападающего и поражение Ромы. Главные новости за 2 декабря
- "Банально спровоцировал это". Судейский эксперт назвал виновника второго удаления в составе Черноморца
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- УАФ приняла решение по ФСК Мариуполь после двух неявок - Источник