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Журналист раскрыл сроки восстановления основного хавбека Динамо

Премьер-лига

Придется подождать

Журналист раскрыл сроки восстановления основного хавбека Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Известный журналист Игорь Цыганык заявил, что полузащитник киевского "Динамо" Александр Пихалёнок вернётся в строй уже ко второй половине нынешнего сезона.

"Уже аж на весну планируется возвращение. Насколько я понял, уже тогда мы его увидим. Сейчас форсировать его возвращение не будут. Хотя видно, что команде не хватает Пихаленка, он дал бы больше шансов для ротации", – сказал Цыганык в эфире своего Youtube-канала.

В начале октября пресс-служба "Динамо" сообщала, что Пихалёнок получил травму камбаловидной мышцы.

В текущей кампании Александр отметился 4 голами и 1 результативной передачей в 14 матчах.

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Источник: Динамо может вернуть своего бывшего игрока из Греции
Динамо (Киев) Игорь Цыганык Александр Пихаленок травма
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Бураков
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