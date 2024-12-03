Журналист раскрыл сроки восстановления основного хавбека Динамо

Известный журналист Игорь Цыганык заявил, что полузащитник киевского "Динамо" Александр Пихалёнок вернётся в строй уже ко второй половине нынешнего сезона.

"Уже аж на весну планируется возвращение. Насколько я понял, уже тогда мы его увидим. Сейчас форсировать его возвращение не будут. Хотя видно, что команде не хватает Пихаленка, он дал бы больше шансов для ротации", – сказал Цыганык в эфире своего Youtube-канала.