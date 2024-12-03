Заря или Первая лига. Известно, где продолжит работу Бартулович

В последние дни в СМИ появились сообщения, что исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Mладен Бартулович может уже в ближайшее время возглавить перволиговую "Буковину".

Хорватский специалист для Sport.ua уточнил, что слухи не комментирует и сейчас сосредоточен на работе с луганским клубом, с которым на контракте.

По информации источника, и "Буковина" не заинтересована в приглашении Бартуловича. Не исключен вариант, что черновицкую команду, не скрывающую своего желания повыситься в классе, до завершения сезона будет возглавлять спортивный директор Григорий Чурилов, исполняющий обязанности главного тренера.

"Заря" занимает в УПЛ девятое место, набрав 19 очков, а "Буковина" весной будет соперничать в группе "Чемпионская" Первой лиги.