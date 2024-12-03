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Рекордсмен УПЛ - после пяти подряд отбитых пенальти: Сам не знаю, как я это делаю

Премьер-лига

Особого секрета нет

Рекордсмен УПЛ - после пяти подряд отбитых пенальти: Сам не знаю, как я это делаю

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

Новина українською

Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук дал комментарий после того, как он установил рекорд украинской Премьер-лиги, отразив пять подряд пенальти.

"Знал, конечно, о рекорде. Ребята уже даже в автобусе подкалывали, говорили: «Давай сделаем еще одну точку (пенальти - прим.) - отобьешь и повторишь рекорд Ризныка. Потом после этих пенальти тяжеловато - хочется выбросить все эмоции, покричать, но стараюсь себя сдерживать до конца.

До последнего стараюсь смотреть на мяч, даже не на игрока, он как-то попадает в периферию моего зрения. Стараюсь сконцентрировать все внимание в тот промежуток времени, когда игрок делает замах.

Если спросят меня, как я это делаю - сам не знаю, честно. Я раньше никогда особо не отрабатывал эти моменты", - сказал Паламарчук в эфире ТаТоТаке.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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