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Президент Ингульца рассказал, когда команда сыграет первый матч на новом стадионе

Премьер-лига

Ранее проблема была в документации

Президент Ингульца рассказал, когда команда сыграет первый матч на новом стадионе

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк уверен, что первый матч команды на новом стадионе состоится весной.

Ранее Поворознюк угрожал снять команду с чемпионата из-за недопуска стадиона к матчам, но все разрешения клуб должен получить до конца текущего года.

"До конца года, думаю, примут стадион. Проблема была в документации. Хотя для футбола там есть уже все. Я немного горячий человек, немного поскандалил с ними".

"Все будет по закону, все примут. На весну первый матч планирую", – сказал Поворознюк.

"Ингулец" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 9 очков.

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Источник:
Наталія Мосейчук
Опубликовал: Алина Ерофеева
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