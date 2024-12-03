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Президент Ингульца рассказал, когда команда сыграет первый матч на новом стадионе
Ранее проблема была в документации
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк уверен, что первый матч команды на новом стадионе состоится весной.
Ранее Поворознюк угрожал снять команду с чемпионата из-за недопуска стадиона к матчам, но все разрешения клуб должен получить до конца текущего года.
"До конца года, думаю, примут стадион. Проблема была в документации. Хотя для футбола там есть уже все. Я немного горячий человек, немного поскандалил с ними".
"Все будет по закону, все примут. На весну первый матч планирую", – сказал Поворознюк.
"Ингулец" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 9 очков.
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