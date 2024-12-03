Президент Ингульца рассказал, когда команда сыграет первый матч на новом стадионе

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк уверен, что первый матч команды на новом стадионе состоится весной.

Ранее Поворознюк угрожал снять команду с чемпионата из-за недопуска стадиона к матчам, но все разрешения клуб должен получить до конца текущего года.

"До конца года, думаю, примут стадион. Проблема была в документации. Хотя для футбола там есть уже все. Я немного горячий человек, немного поскандалил с ними".

"Все будет по закону, все примут. На весну первый матч планирую", – сказал Поворознюк.

"Ингулец" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 9 очков.