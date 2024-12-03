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Александрия - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ТОП-игра посреди недели
ФК Динамо
В перенесенном матче 1-го тура УПЛ на этой неделе между собой сыграют "Александрия" и "Динамо" - лидеры чемпионата. Команды имеют одинаковое количество очков, что делает противостояние еще более захватывающим.
Матч состоится в среду, 4-го декабря. Начало - в 15:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и др.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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