Александрия - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ на этой неделе между собой сыграют "Александрия" и "Динамо" - лидеры чемпионата. Команды имеют одинаковое количество очков, что делает противостояние еще более захватывающим.

Матч состоится в среду, 4-го декабря. Начало - в 15:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и др.

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.