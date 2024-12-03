Хавбек Руха ездил на просмотр в Англию к Русину

Центральный хавбек " Руха " Роман Дидык некоторое время пребывал на просмотре в клубе английского Чемпионшипа "Сандерленд", где выступает украинец Назарий Русин.

Как сообщает ТаТоТаке, просмотр не задался из-за того, что футболист получил травму, после чего был вынужден вернуться в Украину.

Также ранее была информация, что клуб Чемпионшипа "Престон" делал запрос по трансферу правого защитника "Руха" Алексея Сыча , но потерял интерес после того, как услышал сумму в 2 млн евро.

Отметим, что 21-летний Дидык, чей контракт завершается в 2027 году, в нынешнем сезоне провел 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.