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Хавбек Руха ездил на просмотр в Англию к Русину
Просмотр не задался из-за травмы
fcruhlviv.com
Центральный хавбек "
Как сообщает ТаТоТаке, просмотр не задался из-за того, что футболист получил травму, после чего был вынужден вернуться в Украину.
Также ранее была информация, что клуб Чемпионшипа "Престон"
Отметим, что 21-летний Дидык, чей контракт завершается в 2027 году, в нынешнем сезоне провел 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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