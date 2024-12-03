Украинский голкипер после неудавшегося турне по Европе может вернуться в УПЛ

19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов после неудавшегося турне по Европе возвращается в Украину и может продолжить карьеру в клубе УПЛ, сообщает "Футбол 24".

Футболист побывал на Туманном Альбионе, где попытался зарекомендовать себя в "Челси", "Арсенале" и "Халл Сити", а в Испании – в "Жироне" , но нигде так и не смог зарекомендовать себя на контракт.

Таким образом, по данным источника, зимой Владислав получит возможность поработать на сборах с " Полесьем ". Наставник житомирцев Имад Ашур знает его по совместной работе в СК "Днепр-1". Также житомирской команде, вероятно, понадобится еще один голкипер, так как Олег Кудрик хочет сменить клуб из-за малого количества игровой практики (провел всего 3 матча).

Цена вопроса подписания Крапивцова – 500 тысяч евро (подъемные, агентские и "за воспитание"). У житомирского клуба такие деньги есть.

Напомним, Крапивцов – воспитанник "Днепра". В прошлом сезоне 19-летний вратарь выступал за юношескую команду СК "Днепр-1", сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Владислав получил статус свободного агента и с тех пор ездил по европейским клубам в поисках работы.