  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Украинский голкипер после неудавшегося турне по Европе может вернуться в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинский голкипер после неудавшегося турне по Европе может вернуться в УПЛ

Премьер-лига

Владислав Крапивцов проведет зимние сборы с Полесьем

Украинский голкипер после неудавшегося турне по Европе может вернуться в УПЛ

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов после неудавшегося турне по Европе возвращается в Украину и может продолжить карьеру в клубе УПЛ, сообщает "Футбол 24".

Футболист побывал на Туманном Альбионе, где попытался зарекомендовать себя в "Челси", "Арсенале" и "Халл Сити", а в Испании – в "Жироне" , но нигде так и не смог зарекомендовать себя на контракт.

Таким образом, по данным источника, зимой Владислав получит возможность поработать на сборах с "Полесьем". Наставник житомирцев Имад Ашур знает его по совместной работе в СК "Днепр-1". Также житомирской команде, вероятно, понадобится еще один голкипер, так как Олег Кудрик хочет сменить клуб из-за малого количества игровой практики (провел всего 3 матча).

Цена вопроса подписания Крапивцова – 500 тысяч евро (подъемные, агентские и "за воспитание"). У житомирского клуба такие деньги есть.

Напомним, Крапивцов – воспитанник "Днепра". В прошлом сезоне 19-летний вратарь выступал за юношескую команду СК "Днепр-1", сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Владислав получил статус свободного агента и с тех пор ездил по европейским клубам в поисках работы.

По теме
yellow-arrow
Хавбек Руха ездил на просмотр в Англию к Русину
yellow-arrow
Рух - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.12.2024
yellow-arrow
Александрия - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье (Житомир) Владислав Крапивцов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости