Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лупашко рассказал о судьбе двух арендованных бразильцев Карпат
Речь о Жане Педросо и Бруниньо
fckarpaty.org.ua
Главный тренер львовских "
"Мы продолжаем за ними наблюдать, как они адаптируются, реагируют на наши требования в течение длительного периода времени. У нас есть опция выкупа, но решение по ним пока не принято окончательно. Они адаптируются, но моменты нестабильности несколько прослеживаются", – рассказал Лупашко.
Напомним, что Педросо провел в зелено-белой футболке 12 поединков, забив один гол. Transfermarkt оценивает 20-летнего центрбека в один миллион евро.
Бруниньо за клуб из Львова провел 10 официальных матчей, забив два гола. По данным Transfermarkt, 24-летний атакующий полузащитник также стоит один миллион евро.
Популярное сейчас
- Клуб УПЛ может быть продан из-за финансовых проблем
- Зеленский рассказал, будет ли Россия приглашена на второй Саммит мира
- Вацко – о футболисте-открытии чемпионата: Один из самых больших прогрессов сезона во всей УПЛ
- УПЛ. Шахтер - Рух 1:1. Поплатились за сонливость в компенсированное время
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- "Полный "совдеп", ужас". Экс-игрок Кривбасса назвал худший город в своей жизни