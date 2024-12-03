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Лупашко рассказал о судьбе двух арендованных бразильцев Карпат

Премьер-лига

Речь о Жане Педросо и Бруниньо

Лупашко рассказал о судьбе двух арендованных бразильцев Карпат

fckarpaty.org.ua

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Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко рассказал о судьбе арендованных легионеров команды Жана Педросо и Бруниньо.

"Мы продолжаем за ними наблюдать, как они адаптируются, реагируют на наши требования в течение длительного периода времени. У нас есть опция выкупа, но решение по ним пока не принято окончательно. Они адаптируются, но моменты нестабильности несколько прослеживаются", – рассказал Лупашко.

Напомним, что Педросо провел в зелено-белой футболке 12 поединков, забив один гол. Transfermarkt оценивает 20-летнего центрбека в один миллион евро.

Бруниньо за клуб из Львова провел 10 официальных матчей, забив два гола. По данным Transfermarkt, 24-летний атакующий полузащитник также стоит один миллион евро.

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Владислав Лупашко Карпаты (Львов) Жан Педросо Бруниньо
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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