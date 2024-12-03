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В Черноморце ждут пояснений от УАФ по судейству в скандальном матче с Александрией
В одесском клубе ждут реакции из УАФ
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
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"Обсудили вопрос с руководством, и теперь ждем официального решения по нашему матчу с "Александрией". Я так понимаю, что Комитет арбитров УАФ и УПЛ должны вынести решение и дать разъяснения как по дисквалификации наших игроков Ивана Петряка и Богдана Бутко, так и по ошибкам арбітр", - сказал Бабич.
По словам Бабича, "Черноморец" страдал от судейских решений в ходе нынешнего чемпионата неоднократно. По его мнению, таких вопиющих моментов, которые исказили целый ряд итоговых результатов матчей первого круга, насчитывается как минимум семь.
"В шести из них арбитры должны были "ставить" пенальти в ворота наших соперников, однако этого не сделали, - подытоживает главный тренер "Черноморца".
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