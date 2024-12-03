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В Черноморце ждут пояснений от УАФ по судейству в скандальном матче с Александрией

Премьер-лига
Обновлено

В одесском клубе ждут реакции из УАФ

В Черноморце ждут пояснений от УАФ по судейству в скандальном матче с Александрией

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

После скандального матча 15-го тура УПЛ "Александрия" - "Черноморец" (3:0), в котором было сразу два удаления в составе "моряков", главный тренер одесситов Александр Бабич был очень недоволен судейством. Специалистзаявил, что он пообщался по этому поводу с руководством клуба, и теперь в Одессе ждут результатов рассмотрения скандального матча от КДК УАФ.

"Обсудили вопрос с руководством, и теперь ждем официального решения по нашему матчу с "Александрией". Я так понимаю, что Комитет арбитров УАФ и УПЛ должны вынести решение и дать разъяснения как по дисквалификации наших игроков Ивана Петряка и Богдана Бутко, так и по ошибкам арбітр", - сказал Бабич.

По словам Бабича, "Черноморец" страдал от судейских решений в ходе нынешнего чемпионата неоднократно. По его мнению, таких вопиющих моментов, которые исказили целый ряд итоговых результатов матчей первого круга, насчитывается как минимум семь.

"В шести из них арбитры должны были "ставить" пенальти в ворота наших соперников, однако этого не сделали, - подытоживает главный тренер "Черноморца".

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич ФК Александрия
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
03.12.2024 в 19:56
ЧО избавьтесь от БАБИЧА и всё наладиться --уже так было
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
03.12.2024 в 19:56
ЧО избавьтесь от БАБИЧА и всё наладиться --уже так было
Ответить
0
1

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