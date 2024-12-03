В Черноморце ждут пояснений от УАФ по судейству в скандальном матче с Александрией

После скандального матча 15-го тура УПЛ "Александрия" - "Черноморец" (3:0) , в котором было сразу два удаления в составе "моряков", главный тренер одесситов Александр Бабич был очень недоволен судейством. Специалистзаявил, что он пообщался по этому поводу с руководством клуба, и теперь в Одессе ждут результатов рассмотрения скандального матча от КДК УАФ.

"Обсудили вопрос с руководством, и теперь ждем официального решения по нашему матчу с "Александрией". Я так понимаю, что Комитет арбитров УАФ и УПЛ должны вынести решение и дать разъяснения как по дисквалификации наших игроков Ивана Петряка и Богдана Бутко, так и по ошибкам арбітр", - сказал Бабич.

По словам Бабича, "Черноморец" страдал от судейских решений в ходе нынешнего чемпионата неоднократно. По его мнению, таких вопиющих моментов, которые исказили целый ряд итоговых результатов матчей первого круга, насчитывается как минимум семь.