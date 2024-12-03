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Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1
Младен Бартулович переиграл Владислава Лупашко
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В 15-м туре УПЛ состоялся принципиальный поединок – "Заря" принимала "Карпаты". Принципиальным он был из-за противостояния двух молодых тренеров – Младена Бартуловича и Владислава Лупашко.
В этой интересной дуэли верх взял хорватский специалист. Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.
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