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Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1

Премьер-лига

Младен Бартулович переиграл Владислава Лупашко

Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В 15-м туре УПЛ состоялся принципиальный поединок – "Заря" принимала "Карпаты". Принципиальным он был из-за противостояния двух молодых тренеров – Младена Бартуловича и Владислава Лупашко.

В этой интересной дуэли верх взял хорватский специалист. Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

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ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 2Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 3Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 4Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 5Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 6Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 7Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 8Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 9Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 10Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 1Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 2Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 3Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 4Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 5Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 6Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 7Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 8Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 9Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 10Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 1Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 2Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 3Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 4Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 5Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 6Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 7Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 8Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 9Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 10Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 1Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 2Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 3Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 4Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 5Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 6Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 7Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 8Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 9Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 10Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 1Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 2Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 3Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 4Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 5Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 6Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 7Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 8Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 9Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 10Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 1Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 2Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 3Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 4Победа с принципиальным подтекстом. ФОТОрепортаж с матча Заря - Карпаты 2:1 - фото 5
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