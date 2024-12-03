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УПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера ноября
Проголосовать может каждый
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
На награды претендуют по 4 игрока и тренера.
На звание лучшего тренера ноября претендуют:
– Юрий Вернидуб ("Кривбасс"),
– Владислав Лупашко ("Карпаты"),
– Руслан Ротань ("Александрия"),
– Олег Шандрук ("Верес").
А за победу в номинации лучший игрок ноября будут соревноваться:
– Безерра ("Александрия"),
- Владислав Ванат ("Динамо"),
- Алексей Паламарчук ("Ингулец"),
– Егор Твердохлеб ("Кривбасс").
Голосование будет продолжаться до 18:00 6 декабря.
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