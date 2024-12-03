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УПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера ноября

Премьер-лига
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Проголосовать может каждый

УПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера ноября

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

УПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера Лиги по итогам ноября.

На награды претендуют по 4 игрока и тренера.

На звание лучшего тренера ноября претендуют:

– Юрий Вернидуб ("Кривбасс"),

– Владислав Лупашко ("Карпаты"),

– Руслан Ротань ("Александрия"),

– Олег Шандрук ("Верес").

А за победу в номинации лучший игрок ноября будут соревноваться:

– Безерра ("Александрия"),

- Владислав Ванат ("Динамо"),

- Алексей Паламарчук ("Ингулец"),

– Егор Твердохлеб ("Кривбасс").

Голосование будет продолжаться до 18:00 6 декабря.

Проголосовать можно по ссылке.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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