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"Тягаться с Полесьем было просто невозможно", - журналист рассказал, почему Динамо не подписало Гуцуляка

Премьер-лига
Обновлено

Полесье провело агрессивную трансферную кампанию

"Тягаться с Полесьем было просто невозможно", - журналист рассказал, почему Динамо не подписало Гуцуляка

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке" рассказал об интересе "Динамо" к полузащитнику Алексею Гуцуляку.

"Динамо" интересовалось Гуцуляком, были какие-то предварительные разговоры, но, наверное, руководство, скажем так, понятно, что тягаться в этом вопросе с "Полесьем" просто невозможно", - сказал Спиваковский.

Напомним, что до перехода в "Полесье" летом этого года Гуцуляк играл за "Днепр-1".

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Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
03.12.2024 в 20:26
Чергова отсєбятіна тіпо журналіста.Коли новин немає, він їх придумує. Динамо заплатило за Піхальонка 2.5, а за Рубчинського 1.Полісся за Гуцуляка 0.6То чого ж не потягатись, якби було бажання?Але ж там: Ярмоленко(Караваев), Буяльський, Піхальонок. А ше молоді Брагару і Волошин наче шоб грати брались? Я вже навіть не згадую про Діоло і Царенко, а за Шепелева і Беніто навіть і не думаю.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
03.12.2024 в 20:26
Чергова отсєбятіна тіпо журналіста.Коли новин немає, він їх придумує. Динамо заплатило за Піхальонка 2.5, а за Рубчинського 1.Полісся за Гуцуляка 0.6То чого ж не потягатись, якби було бажання?Але ж там: Ярмоленко(Караваев), Буяльський, Піхальонок. А ше молоді Брагару і Волошин наче шоб грати брались? Я вже навіть не згадую про Діоло і Царенко, а за Шепелева і Беніто навіть і не думаю.
Ответить
0
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