"Тягаться с Полесьем было просто невозможно", - журналист рассказал, почему Динамо не подписало Гуцуляка

Украинский журналист и комментатор Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке" рассказал об интересе " Динамо " к полузащитнику Алексею Гуцуляку.

"Динамо" интересовалось Гуцуляком, были какие-то предварительные разговоры, но, наверное, руководство, скажем так, понятно, что тягаться в этом вопросе с "Полесьем" просто невозможно", - сказал Спиваковский.

Напомним, что до перехода в "Полесье" летом этого года Гуцуляк играл за "Днепр-1".