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"Тягаться с Полесьем было просто невозможно", - журналист рассказал, почему Динамо не подписало Гуцуляка
Полесье провело агрессивную трансферную кампанию
Фото: ФК Полісся
Украинский журналист и комментатор Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке" рассказал об интересе "
"Динамо" интересовалось Гуцуляком, были какие-то предварительные разговоры, но, наверное, руководство, скажем так, понятно, что тягаться в этом вопросе с "Полесьем" просто невозможно", - сказал Спиваковский.
Напомним, что до перехода в "Полесье" летом этого года Гуцуляк играл за "Днепр-1".
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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жека-киев (биг виладж)
03.12.2024 в 20:26
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