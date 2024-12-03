Все жанры, кроме скучного. Акценты зрителя на играх 15-го тура УПЛ

Когда-то под таким девизом проходил кинофестиваль в Одессе: “Все жанры хороши, кроме скучного”. Футбольное кино, которое нам показывали в этом туре, пожалуй, подойдет под такое определение. Матчи были какими угодно, но только не скучными. И хотя бы с точки зрения развития событий, последний тур первого круга стал лучшим.

Главный аутсайдер разгромил соперника на выезде в Полтаве - что-то ближе к фантастике? В Черкассах команды обменялись голевыми “подарками” - жанр комедии. Киевское дерби - триллер с ударными концовками серий. В Кривом Роге изначально был заявлен блокбастер УПЛ, и, судя по результативности, свою задачу он выполнил.

Два нежданчика, в которых фавориты лишились очков - остросюжетные детективы с сенсационной развязкой. В Александрии - криминальный жанр с элементами порнографии, из-за чего, правда, досматривать было как-то тошно. И под занавесочку - приключенческое кино с увлекательным сюжетом и, опять же, небанальным финалом.

Такой была фестивальная программа. А мы с вами пойдем по привычному раскладу, начиная с результатов тура - в очередности текущего рейтинга чемпионата.

Колос - Динамо 1:1

Александрия - Черноморец 3:0

Шахтер - Рух 1:1

Кривбасс - Полесье 3:1

Заря - Карпаты 2:1

ЛНЗ - Верес 1:2

Ворскла - Ингулец 0:3

Левый Берег - Оболонь 1:1

Зрелищность. Самой смотрибельной, и с большим отрывом, стала игра в Полтаве - полтора десятка голевых моментов. Добротный поединок выдали и “Заря” с “Карпатами” - здесь был десяток явных обострений у ворот. То есть, тур начался и закончился за здравие УПЛ.

Во всех остальных случаях я назвал бы зрелищность средней. А если методом исключения, то меньше всего моментов было во Львове - пять. Но, повторяю, откровенной скуки не наблюдалось нигде. Разумеется, по нашим скромным меркам.

Интрига. Дважды исход матча угадывался еще в дебюте. После того как Пятов удвоил счет в пользу “Ингульца” на 14-й минуте, я не видел реальных шансов для “Ворсклы” отыграть эту фору. Тремя минутами позже, после удаления Петряка был обречен на поражение от “Александрии” “Черноморец”.

В остальных трех четвертях игр тура все решалось в последние пол-тайма.

Так шансы “Полесья” фактически растаяли на 73-й минуте, когда Твердохлиб вновь вывел вперед “Кривбасс” - дальше был только его третий гол. Луан принес победу над ЛНЗ “Вересу” тремя минутами позже. Устименко упустил возможность увести “Карпаты” от поражения во встрече с “Зарей” на 87-й минуте.

На старте компенсированного времени промах Волошина не позволил “Динамо” отпраздновать победу над “Колосом”. На следующей минуте мяч, забитый Дидыком, спас “Рух” от поражения с “Шахтером”. Позже всех “отскочил” “Левый Берег”: гол Якымива умыкнул победу у “Оболони” буквально перед финальным свистком.

Логика. Самый закономерный счет был зафиксирован в Ковалевке - незначительное преимущество “Динамо” в моментах не позволило ему “наиграть” на победный мяч.

Нелогичными сочту три результата. “Карпаты” вполне могли рассчитывать на победу над “Зарей” с обратным счетом. “Левый Берег” в матче с “Оболонью” толком не “наиграл” на свой ответный гол. А у “Кривбасса” с “Полесьем” смотрелась скорее ничья, но хозяева поля распорядились своими шансами, что называется, летально.

Судейство. Была всего одна игра, где арбитры совершенно очевидно повлияли на результат. Но зато как!!! Дело было, как вы уже поняли, в Александрии - в поединке команды Ротаня с “Черноморцем”.

16-я минута - 0:1. Гол, засчитанный, несмотря на фол Беляева на Бутко. Слово коллеге Юстасу: “Накануне в игре Дортмунд - Бавария за такой же фол была показана желтая карточка. Пересмотрел много раз - в мяч играет исключительно Бутко, потом - ему в ногу”.

Повеселил один из экспертов в студии: “Ну, если бы забили сразу после этого…”

29-я минута - удаление Бутко за неспортивное поведение после грубого фола на нем же того же Беляева. “Карточка за фол однозначно, причём "темно-желтая" (на судейском жаргоне в Германии). И просмотр вполне уместен на предмет красной. Но даже не был назначен штрафной удар.

Кстати, моменты на ВАРе проверяли оба. Такого безобразного судейства я давно не видел”.

Рефери: Омельченко. ВАР - Романов. Оба отличаются не впервые. Навскидку припоминается, если не изменяет склероз, как этот же видео-ассистент подобным образом работал в тандеме, кажется, еще с Монзуль. Если исключить вероятность неумелой работы одного из опытнейших наших судей, он что их подставляет, что ли?

Все вышесказанное не оправдывает поведения игроков “Черноморца”. Но здесь мы говорим о судействе, а не о реакции на него. А разговор о ней, как впрочем и о профессионализме комментатора матча, заслуживает отдельной статьи.

Позже на свет Божий выплыла нарезка видео от режиссеров из “Оболони”. Пришлось вновь обратиться к Юстасу.

Его ответ: ”Смотреть нечего. Ошибки на результат не повлияли. С очень большой натяжкой - последний момент, но и здесь мяч только подали, а они уже лежали оба. Сравниваю с другими чемпионатами: свистят, только если мяч летит в зону этой вольной борьбы. Если далеко - то не обращают внимания”.

Везение. “Кривбассу” повезло с первым голом на 11-й минуте: не медицинский факт, что он был бы забит без рикошета от защитника, кардинально изменившего полет мяча.

Две штанги ворот “Черноморца”, при 0:1 и игре вдевятером, пожалуй, опустим в скобочки - это были пресловутые припарки для мертвого.

А на виду была комедия ошибок в Черкассах. На 28-й минуте Сикейра на ровном месте отдает мяч сопернику, и ЛНЗ открывает счет. А в концовке игры Ноникашвили с ответным жестом вежливости становится соавтором победного гола “Вереса”.

Личности. Беспрецедентный случай: самыми заметными фигурами для меня стали игроки команды, занимающей последнее место. Вся тройка из “Ингульца” - Паламарчук с очередным взятым пенальти, авторы голов Лосенко и Белоцерковец. У всех - по четыре участия в ключевых эпизодах матча.

Сразу после них - суперэффективный Твердохлиб (“Кривбасс”) с тремя голами из трех возможных. У Мичина из “Зари” - два из двух. Выделил бы также Луана (“Верес”), а уже после него - Пятова из “Ингульца” и Волошина из “Динамо”.

Симпатии. “Ингулец” - вне конкуренции: больше всего футбола мы увидели в исполнении команды Кобина. Следующими назову “Карпаты”. В принципе, у “Александрии” такой же показатель, но шесть моментов из семи она создала, имея на двух человек больше, чем соперник. Да и к седьмому, как вы помните, есть вопросы.

Еще понравился “Верес” и во втором тайме - “Ворскла”.

Ноль в графе ”голевые шансы” - у “Черноморца”. Но, опять же, мы помним: команда Бабича более двух третей времени матча провела в “двойном” меньшинстве. Всего парочку угроз воротам соперника создал ЛНЗ. Столько же у “Левого Берега” и “Руха”, но они хотя бы не проиграли.

Таблица. “Александрия” вновь настигла “Динамо”, при этом оторвавшись от “Шахтера” на расстояние двух побед. Для интриги перед двухсерийной дуэлью между лидерами это, что называется, самое оно.

Между тем, обошедший “Полесье” в честном “лобовом” поединке” “Кривбасс” уже отстает от того же “Шахтера” на меньшее количество очков. И все мы держим в уме их недоигранный матч между собой.

Квартет аутсайдеров, похоже, вырисовывается со всей неизбежностью. При этом от нижнего “Ингульца” до верхнего “Черноморца” уже рукой подать.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 14 11 3 0 33-11 36 2 ФК Александрия 14 11 3 0 25-8 36 3 Шахтер 14 9 3 2 38-13 30 4 Кривбасс 14 7 4 3 17-12 25 5 Полесье 14 6 5 3 22-14 23 6 Карпаты 15 6 3 6 17-19 21 7 Верес 15 4 7 4 17-18 19 8 Рух 14 4 7 3 18-10 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 15 5 3 7 16-22 18 11 Ворскла 15 4 4 7 14-21 16 12 Колос 15 2 8 5 9-12 14 13 Черноморец 15 3 3 9 9-20 12 14 Левый Берег 15 2 4 9 5-19 10 15 Оболонь 15 2 4 9 7-28 10 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Анонсы. Сначала доигровки. “Александрия” с “Динамо” - без комментариев. А “Полесье” попытается вернуть себе поул-позишн в гонке преследования условных медалистов. Что против вдохновленного ничьей с чемпионом “Руха” будет непросто. Даже если он дерется просто потому, что дерется. Хотя и шансы на Европу никто не отменял.

А в рамках старта второго круга, когда для всех кроме “Шахтера” с “Кривбассом” должен быть пройден экватор чемпионата, в центре внимания будет ответный поединок двух лидеров в Киеве. И да, “Полесье” с “Рухом” также встретятся вновь - теперь уже в Житомире. Что еще? Мой интуитивный выбор: “Карпаты” - “Верес”.

Не знаю, может быть, я сам себе что-то напридумывал и дорисовал. Может быть, на фоне большинства беспросветных туров, как ребенок, поспешил обрадоваться первому же, какому ни есть, оживляжу. Но концовка круга в целом мне как-то таки-зашла. Когда было, что смотреть, тогда было. Будем посмотреть дальше.