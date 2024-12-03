Татарков: В Кривом Роге играть очень тяжело. Только размялся – тревога. Затем пауза на час-два. И снова, и снова

Бывший полузащитник " Кривбасса " Никита Татарков высказался об игре команды в текущем сезоне.

‒ Как вам в целом "Кривбасс" в этом сезоне?

‒ Думаю, что из-за еврокубков начали плохо в УПЛ, сейчас понемногу набирают форму и догоняют конкурентов. Второй круг должен пройти легче, тем более если зимой усилятся и наберут хорошую форму на собрании. Что касается еврокубков, то соперники были топового уровня, как "Бетис", так и "Виктория" (Плзень), поэтому рано и вылетели.

‒ В прошлом сезоне криворожцы заняли 3 место, обогнали в таблице "Полесье", "Рух", "Днепр-1". Благодаря чему это удалось?

‒ Физика, над которой мы много работали, хороший прессинг, моральные качества – благодаря этому удавалось добиваться результата.

‒ Насколько тяжело играть в Кривом Роге? Постоянные сирены, взрывы, близость фронта.

‒ Очень тяжело. И семью туда забрать не можешь, и сам на базе живешь полгода. Играть – вышел, только размялся – тревога. Затем пауза на час-два. И снова, и снова.