Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Татарков: В Кривом Роге играть очень тяжело. Только размялся – тревога. Затем пауза на час-два. И снова, и снова
Никита Татарков - о Кривбассе, и не только
Фото: fckryvbas.com
Бывший полузащитник "
‒ Как вам в целом "Кривбасс" в этом сезоне?
‒ Думаю, что из-за еврокубков начали плохо в УПЛ, сейчас понемногу набирают форму и догоняют конкурентов. Второй круг должен пройти легче, тем более если зимой усилятся и наберут хорошую форму на собрании. Что касается еврокубков, то соперники были топового уровня, как "Бетис", так и "Виктория" (Плзень), поэтому рано и вылетели.
‒ В прошлом сезоне криворожцы заняли 3 место, обогнали в таблице "Полесье", "Рух", "Днепр-1". Благодаря чему это удалось?
‒ Физика, над которой мы много работали, хороший прессинг, моральные качества – благодаря этому удавалось добиваться результата.
‒ Насколько тяжело играть в Кривом Роге? Постоянные сирены, взрывы, близость фронта.
‒ Очень тяжело. И семью туда забрать не можешь, и сам на базе живешь полгода. Играть – вышел, только размялся – тревога. Затем пауза на час-два. И снова, и снова.
Популярное сейчас
- Клуб УПЛ может быть продан из-за финансовых проблем
- Коуч сборной Украины U-19 отреагировал на то, что Германия хочет натурализовать украинского форварда
- Зеленский рассказал, будет ли Россия приглашена на второй Саммит мира
- Динамо и Шахтер буксуют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- "Довбик сказал мне, что...". Раньери упомянул об украинском форварде после поражения от Аталанты