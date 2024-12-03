  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Татарков: В Кривом Роге играть очень тяжело. Только размялся – тревога. Затем пауза на час-два. И снова, и снова
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Татарков: В Кривом Роге играть очень тяжело. Только размялся – тревога. Затем пауза на час-два. И снова, и снова

Премьер-лига

Никита Татарков - о Кривбассе, и не только

Татарков: В Кривом Роге играть очень тяжело. Только размялся – тревога. Затем пауза на час-два. И снова, и снова

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Бывший полузащитник "Кривбасса" Никита Татарков высказался об игре команды в текущем сезоне.

‒ Как вам в целом "Кривбасс" в этом сезоне?

‒ Думаю, что из-за еврокубков начали плохо в УПЛ, сейчас понемногу набирают форму и догоняют конкурентов. Второй круг должен пройти легче, тем более если зимой усилятся и наберут хорошую форму на собрании. Что касается еврокубков, то соперники были топового уровня, как "Бетис", так и "Виктория" (Плзень), поэтому рано и вылетели.

‒ В прошлом сезоне криворожцы заняли 3 место, обогнали в таблице "Полесье", "Рух", "Днепр-1". Благодаря чему это удалось?

‒ Физика, над которой мы много работали, хороший прессинг, моральные качества – благодаря этому удавалось добиваться результата.

‒ Насколько тяжело играть в Кривом Роге? Постоянные сирены, взрывы, близость фронта.

‒ Очень тяжело. И семью туда забрать не можешь, и сам на базе живешь полгода. Играть – вышел, только размялся – тревога. Затем пауза на час-два. И снова, и снова.

По теме
yellow-arrow
Динамо и Шахтер буксуют, Ингулец шокирует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
Все жанры, кроме скучного. Акценты зрителя на играх 15-го тура УПЛ
yellow-arrow
"Тягаться с Полесьем было просто невозможно", - журналист рассказал, почему Динамо не подписало Гуцуляка
Кривбасс (Кривой Рог) Никита Татарков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости