  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кто рассудит матч Динамо - Александрия. И другие назначения на матчи 16-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кто рассудит матч Динамо - Александрия. И другие назначения на матчи 16-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Судейские назначения на 16-й тур УПЛ

Кто рассудит матч Динамо - Александрия. И другие назначения на матчи 16-го тура УПЛ

uaf.ua

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 16-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

5 декабря, четверг

18:00. "Шахтер" — "Ворскла". Львов, "Арена-Львов". Арбитр — Алексей Деревинский (Хмельницкий). Арбитр ВАА — Александр Шандор (Львов).

7 декабря, суббота

13:00. "Левый Берег" — ЛНЗ. Киев, "Левый Берег". Арбитр — Александр Соловьян (Киевская область). Арбитр ВАА — Виталий Романов (Днепр).

15:30. "Черноморец" — "Кривбасс". Одесса, "Черноморец". Арбитр — Виктор Копиевский (Кропивницкий). Арбитр ВАА — Дмитрий Панчишин (Харьков).

18:00. "Карпаты" — "Верес". Львов, "Украина". Арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр ВАА — Андрей Коваленко (Полтава).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

8 декабря, воскресенье

13:00. "Ингулец" — "Заря". Кривой Рог, СК "Горняк". Арбитр — Сергей Задиран (Киевская область). Арбитр ВАА — Роман Блавацкий (Львов).

15:30. "Колос" — "Оболонь". Ковалевка, "Колос". Арбитр — Дмитрий Кубряк (Одесса). Арбитр ВАА — Владимир Новохатний (Черкассы).

18:00. "Динамо" — "Александрия". Киев, "Динамо им. В.В. Лобановского". Арбитр — Александр Афанасьев (Харьков). Арбитр ВАА — Николай Балакин (Киевская область).

9 декабря, понедельник

18:00. "Полесье" — "Рух". Житомир, "Центральный стадион". Арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр ВАА — Михаил Райда (Закарпатская область).

По теме
yellow-arrow
Динамо и Шахтер буксуют, Ингулец шокирует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
Татарков: В Кривом Роге играть очень тяжело. Только размялся – тревога. Затем пауза на час-два. И снова, и снова
yellow-arrow
Все жанры, кроме скучного. Акценты зрителя на играх 15-го тура УПЛ
Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости