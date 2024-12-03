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Кто рассудит матч Динамо - Александрия. И другие назначения на матчи 16-го тура УПЛ
Судейские назначения на 16-й тур УПЛ
uaf.ua
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 16-го тура
5 декабря, четверг
18:00. "Шахтер" — "Ворскла". Львов, "Арена-Львов". Арбитр — Алексей Деревинский (Хмельницкий). Арбитр ВАА — Александр Шандор (Львов).
7 декабря, суббота
13:00. "Левый Берег" — ЛНЗ. Киев, "Левый Берег". Арбитр — Александр Соловьян (Киевская область). Арбитр ВАА — Виталий Романов (Днепр).
15:30. "Черноморец" — "Кривбасс". Одесса, "Черноморец". Арбитр — Виктор Копиевский (Кропивницкий). Арбитр ВАА — Дмитрий Панчишин (Харьков).
18:00. "Карпаты" — "Верес". Львов, "Украина". Арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр ВАА — Андрей Коваленко (Полтава).
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8 декабря, воскресенье
13:00. "Ингулец" — "Заря". Кривой Рог, СК "Горняк". Арбитр — Сергей Задиран (Киевская область). Арбитр ВАА — Роман Блавацкий (Львов).
15:30. "Колос" — "Оболонь". Ковалевка, "Колос". Арбитр — Дмитрий Кубряк (Одесса). Арбитр ВАА — Владимир Новохатний (Черкассы).
18:00. "Динамо" — "Александрия". Киев, "Динамо им. В.В. Лобановского". Арбитр — Александр Афанасьев (Харьков). Арбитр ВАА — Николай Балакин (Киевская область).
9 декабря, понедельник
18:00. "Полесье" — "Рух". Житомир, "Центральный стадион". Арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр ВАА — Михаил Райда (Закарпатская область).
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