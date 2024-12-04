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Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 1-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
УПЛ
UA-Футбол организует комментарий перенесенного поединка 1-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и киевским "Динамо".
Матч, который должны были сыграть намного раньше. К началу декабря "Динамо" и "Александрия" забрались на самый верх турнирной таблицы, поэтому очная встреча между командами вызывает большой интерес. Сможет ли коллектив Ротаня продемонстрировать всю серьезность амбиций? Или же "Динамо" возьмет верх? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 4 декабря – в 15:25 по киевскому времени.
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Комментатор: Владимир Зуев
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