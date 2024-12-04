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Рух – Полесье. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 1-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Полісся
UA-Футбол организует комментарий перенесенного поединка 1-го тура чемпионата Украины между львовским "Рухом" и житомирским "Полесьем".
"Полесье" ожидает непростой выезд во Львов. Местный "Рух", как и житомирцы, переживает серию из нескольких ничьих и поражений в УПЛ, однако боевой футбол нас точно ожидает в этой встрече. Чем удивит коллектив Имада Ашура? Готовы ли таланты "Руха" парировать выпады "волков"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 4 декабря – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Тарас Вархоляк
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