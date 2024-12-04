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Рух – Полесье. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 1-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Рух – Полесье. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 1-го тура УПЛ

ФК Полісся

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий перенесенного поединка 1-го тура чемпионата Украины между львовским "Рухом" и житомирским "Полесьем".

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"Полесье" ожидает непростой выезд во Львов. Местный "Рух", как и житомирцы, переживает серию из нескольких ничьих и поражений в УПЛ, однако боевой футбол нас точно ожидает в этой встрече. Чем удивит коллектив Имада Ашура? Готовы ли таланты "Руха" парировать выпады "волков"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 4 декабря – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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