Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Шахтар
UA-Футбол организует комментарий поединка 16-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой".
Амбициозные "горняки" продолжают преследовать своих главных конкурентов в борьбе за золотые медали. "Ворскла" же решает задачи на противоположной стороне турнирной таблицы, пытаясь оторваться от зоны вылета. Возможна ли сенсация в этом поединке? Или же "Шахтер" спокойно возьмет свое? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 5 декабря – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
Популярное сейчас
- Состоялась жеребьевка молодежного Евро-2025. Сборная Украины узнала соперников по группе
- Украинский голкипер после неудавшегося турне по Европе может вернуться в УПЛ
- Президент Ингульца рассказал, когда команда сыграет первый матч на новом стадионе
- Динамо и Шахтер буксуют, Ингулец шокирует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- "Тягаться с Полесьем было просто невозможно", - журналист рассказал, почему Динамо не подписало Гуцуляка