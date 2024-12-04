Шахтер – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 16-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой".

Амбициозные "горняки" продолжают преследовать своих главных конкурентов в борьбе за золотые медали. "Ворскла" же решает задачи на противоположной стороне турнирной таблицы, пытаясь оторваться от зоны вылета. Возможна ли сенсация в этом поединке? Или же "Шахтер" спокойно возьмет свое? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 5 декабря – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Владимир Зуев