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Шахтер – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Шахтер – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ

Шахтар

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 16-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой".

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Амбициозные "горняки" продолжают преследовать своих главных конкурентов в борьбе за золотые медали. "Ворскла" же решает задачи на противоположной стороне турнирной таблицы, пытаясь оторваться от зоны вылета. Возможна ли сенсация в этом поединке? Или же "Шахтер" спокойно возьмет свое? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 5 декабря – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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