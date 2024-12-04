Александрия – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Александрия" примет на своем поле "Динамо" в рамках перенесенного матча 1-го тура УПЛ.

Обе команды имеют по 36 очков и находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата. Киевляне опережают "горожан" лишь по дополнительным показателям. Поэтому предстоящая встреча вызывает особый интерес.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт поединка - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>

УПЛ, 1-й тур. 04.12.2024

Александрия, КСК "Ника"

"Александрия" 15:30 "Динамо"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>