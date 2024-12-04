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Александрия – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия – Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Динамо"
"Александрия" примет на своем поле "Динамо" в рамках перенесенного матча 1-го тура УПЛ.
Обе команды имеют по 36 очков и находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата. Киевляне опережают "горожан" лишь по дополнительным показателям. Поэтому предстоящая встреча вызывает особый интерес.
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Старт поединка - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>
УПЛ, 1-й тур. 04.12.2024
Александрия, КСК "Ника"
"Александрия" 15:30 "Динамо"
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