  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Александрия – Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Александрия – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: пресслужби ФК "Динамо"

Новина українською

"Александрия" примет на своем поле "Динамо" в рамках перенесенного матча 1-го тура УПЛ.

Favbet
4.15
3.50
2.09
Узнать больше

Обе команды имеют по 36 очков и находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата. Киевляне опережают "горожан" лишь по дополнительным показателям. Поэтому предстоящая встреча вызывает особый интерес.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт поединка - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>

УПЛ, 1-й тур. 04.12.2024
Александрия, КСК "Ника"
"Александрия" 15:30 "Динамо"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Рух – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Шахтер – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ
yellow-arrow
Рух – Полесье. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 1-го тура УПЛ
Динамо (Киев) ФК Александрия смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости