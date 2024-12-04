Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух – Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
ФК Полісся
"Рух" встретится с "Полесьем" в матче перенесенного 1-го тура УПЛ.
"Желто-черные" имеют 19 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице. Житомиряне располагаются на 5-й строчке, набрав 23 пункта.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало встречи - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>
УПЛ, 1-й тур. 04.12.2024
Львов, "Арена Львов"
"Рух" 18:00 "Полесье"
Популярное сейчас
- "Ты быстро закрепишься в основном составе". Куртуа восхищается талантом молодого защитника Реала
- Не Федерер. Forbes назвал имя теннисиста с самыми большими призовыми в истории
- Состоялась жеребьевка молодежного Евро-2025. Сборная Украины узнала соперников по группе
- УПЛ. Шахтер - Рух 1:1. Поплатились за сонливость в компенсированное время
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Впервые в карьере. Нойер был удален с поля в матче Кубка Германии против Байера