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Рух – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Рух – Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Рух – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК Полісся

Новина українською

"Рух" встретится с "Полесьем" в матче перенесенного 1-го тура УПЛ.

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"Желто-черные" имеют 19 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице. Житомиряне располагаются на 5-й строчке, набрав 23 пункта.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало встречи - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>

УПЛ, 1-й тур. 04.12.2024
Львов, "Арена Львов"
"Рух" 18:00 "Полесье"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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