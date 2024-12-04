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Голкипер Ингульца: Перевод 5 игроков в U-19? Для меня это непонятно
Алексей Паламарчук прокомментировал решение главного тренера
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук поделился своими мыслями о переводе пяти игроков в команду U-19.
– Ситуация с переводом в команду U-19 пяти основных игроков как-то повлияла на команду?
– Я себе задавал вопрос и потом спрашивал у главного тренера, почему так. Он мне рассказал ситуацию, но для меня немного непонятен этот вопрос, потому что я знаю этих ребят уже не один год.
Может, где-то тренировочный процесс или что-то там где-то кто-то не выполнял – не знаю, это вопрос к главному тренеру. Но для меня это, честно, непонятно.
– А команда не пыталась как-то коллективно выяснить? Потому что это на результатах не может не отражаться.
– Мы спрашивали. Я подходил, еще кто-то разговаривал. И сами ребята подходили, разговаривали, но так решил главный тренер, – сказал Паламарчук.
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