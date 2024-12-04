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Голкипер Ингульца: Перевод 5 игроков в U-19? Для меня это непонятно

Премьер-лига

Алексей Паламарчук прокомментировал решение главного тренера

Голкипер Ингульца: Перевод 5 игроков в U-19? Для меня это непонятно

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук поделился своими мыслями о переводе пяти игроков в команду U-19.

– Ситуация с переводом в команду U-19 пяти основных игроков как-то повлияла на команду?

– Я себе задавал вопрос и потом спрашивал у главного тренера, почему так. Он мне рассказал ситуацию, но для меня немного непонятен этот вопрос, потому что я знаю этих ребят уже не один год.

Может, где-то тренировочный процесс или что-то там где-то кто-то не выполнял – не знаю, это вопрос к главному тренеру. Но для меня это, честно, непонятно.

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– А команда не пыталась как-то коллективно выяснить? Потому что это на результатах не может не отражаться.

– Мы спрашивали. Я подходил, еще кто-то разговаривал. И сами ребята подходили, разговаривали, но так решил главный тренер, – сказал Паламарчук.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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