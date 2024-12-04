Защитник Александрии перед матчем с Динамо: Будем играть на победу

Защитник "Александрии" Александр Мартынюк поделился ожиданиями от встречи с "Динамо".

- Впереди две игры против "Динамо". Первая - уже совсем близко, как готовитесь?

- Мало времени, но стараемся подготовиться и разобрать соперника. Готовим собственные тактики и план, как им противостоять. Будем играть на победу и выкладываться на полную.

- Чувствуете определенную усталость после "Черноморца"?

- Да, конечно, потому что сыграл 90 минут, играем через два дня на третий, немного не успели восстановиться. Ничего, делаем процедуры, восстанавливаемся и готовимся на "Динамо".

- Руслан Петрович уже рассказывал предварительный план на игру?

- Все непосредственно перед игрой уже будет. И стартовый состав и план на игру.

- Смотрели матчи "Динамо" в еврокубках? Что думаете в целом об их выступлениях?

- Выступление, конечно, не самое лучшее, но "Динамо" в целом хорошая команда, имеет качественную ротацию, где можно заменить одного игрока на другого и ничего не изменится. Все игроки высокого класса, могут заменить друг друга и игра от этого не пострадает. Они достаточно хорошо выглядят в УПЛ в этом году. В еврокубках немного не везет, но, думаю, что с такой игрой они могут хорошо демонстрировать свой уровень.

- Будет ли преимуществом "Динамо", что они играют в подобном ритме: со второго дня на третий уже полсезона, а "Александрия" имеет подобную практику только во время матчей Кубка Украины?

- Не знаю, может будет преимуществом, а может и нет. Может, они уже замучены, потому что до конца этой половины сезона осталось всего три тура. Им будет нелегко в таком темпе, учитывая длинные переезды. Обеим командам в центральном матче тура будет непросто. "Динамо" - лидер УПЛ, поэтому ожидаю интересную и тяжелую игру. Надо желать победить, бороться и идти к нашей цели, - рассказал Мартынюк.