Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Пишите ваши результаты в комментарии
фото - Олександр Приходько
4 декабря пройдут два перенесенных матча первого тура УПЛ 2024/25. В одном из них встретятся лидеры чемпионата: "Александрия" дома будет принимать „Динамо“.
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- АПЛ. Руд ван Нистелрой стартует с победы, а Матета приносит три очка Пелас
- Кубок Германии. Бавария – Байер 0:1. Театр абсурда вместо новой немецкой классики
- "Ты быстро закрепишься в основном составе". Куртуа восхищается талантом молодого защитника Реала
- Источник назвал единственную команду УПЛ без премиальных. Также у футболистов задержка зарплаты
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- "Я абсолютно опустошен". Защитник МЮ получил новую травму
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000