Александрия - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

4 декабря пройдут два перенесенных матча первого тура УПЛ 2024/25. В одном из них встретятся лидеры чемпионата: "Александрия" дома будет принимать „Динамо“.

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.