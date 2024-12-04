Шахтер - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Уже завтра начинается второй круг УПЛ сезона 2024/25. В стартовом матче 16-го тура будут встречаться "Шахтер" и "Ворскла". Игра пройдет на "Арене Львов".

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В прошлом туре "горняки" потеряли сверхважные очки. "Шахтер" до 90+2 минуты выигрывал у "Руха", но пропустил – 1:1. "Ворскла" неделю назад опозорилась в матче с аутсайдером "Ингульцем" - 0:3.

Матч состоится в четверг, 5 декабря. Начало – в 18:00. Прямую трансляцию можно будет просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.