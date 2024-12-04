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"Они подарили нам победу сами". Игрок Александрии рассказал о скандальном матче с Черноморцем

Премьер-лига

"Горожане" имели преимущество после двух удалений у моряков

"Они подарили нам победу сами". Игрок Александрии рассказал о скандальном матче с Черноморцем

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Защитник "Александрии" Александр Мартынюк поделился своими мыслями относительно скандального матча 15-го тура УПЛ с "Черноморцем" (3:0).

- Матч был очень странным. Это неправильно, как соперники относились к судье. Они можно сказать, что подарили нам победу сами. На 30 минуту уже две красные, играли в меньшинстве. ФК "Александрия" уже играла на результат, понимали, что будет немного легче, но расслабляться не собирались. Любой фол в штрафной или контратака и нам было бы очень трудно забить, потому что они закроются в своей штрафной и будут отбиваться. Относительно впечатлений - понимаю, что такие победы не самые лучшие, но для нас самое главное - 3 очка для продолжения борьбы за чемпионство.

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- Удаления "Черноморца" справедливы? Должны ли арбитры так безапелляционно реагировать на устные грубости футболистов?

- Красные по делу, потому что, то, как игроки "Черноморца" общались с судьями еще до просмотра ВАР, это недопустимо. Если бы хотя бы дали посмотреть ВАР и арбитр подтвердил, что это гол, то как-то можно понять, хотя в целом, конечно, не стоит таким заниматься. Вторая красная - микрофон был рядом и прекрасно слышно, как он послал арбитра на всю страну в прямой трансляции.

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- Претензий игроков "Черноморца" к игрокам "Александрии" не было? Только к арбитрам?

- Думаю, что только к арбитрам. А мы тут при чем?! Мы в такой же ситуации: играем и не знаем, чего ждать дальше. Та же самая история с "Рухом", мы тогда не кричали и не посылали никого, хотя эмоции переполняли. Очень неприятная ситуация, когда пенальти в компенсированное время ставят за фол на игроке, который вообще не участвовал в эпизоде. Мы тогда понимали, что ничего уже не изменим собственными эмоциями, а потенциально сделаем только хуже, - рассказал Мартынюк.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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