Акценты. Цирковой скандал, или скандал циркачей? Черноморец vs Волочай

“Бабич забирает команду с поля. Все, что происходит сейчас - это, извините, цирк” (Виталий Волочай во время комментирования матча “Александрия” - “Черноморец”).

“Ты унижал команду публично... Тебя слушает вся страна. И ты даже не понимаешь, что тебя заносит” (пресс-атташе Черноморца Виталий Хемий).

“Мне жаль, что в “Черноморце” подумали, что их цирком назвали. Хоть я не понимаю, что плохого в цирке” (Виталий Волочай).

Вот и я не понимаю, что плохого в цирке? И зачем тогда, перед тем как употребить это хорошее слово, извиняться? И кого же еще имел в виду комментатор матча, если все, что происходило в тот момент на поле, это была попытка тренера “Черноморца” увести свою команду с поля? Как говорится, это от лукавого…

Если и был там футбольный цирк, то он приехал явно не из Одессы. На наш взгляд - мой и моего консультанта по вопросам арбитража, имели место два неадекватных футбольным правилам решения арбитра, которые “похоронили” команду гостей. А их реакция, сама по себе тем более неадекватная, была спровоцирована судейством.

Об этом писал подробно вчера в обзоре тура. Не сильно удивлюсь, если черное в итоге назовут белым - прецеденты в сезоне уже случались - но мы увидели его именно в черном цвете. Да что там удивляться - видео-ассистент рефери этого матча уже назначен главным арбитром следующего домашнего матча “Александрии”, с “Динамо”.

Но сейчас мы говорим о другом. Кто и почему прав в этом “цирковом” скандале: клуб или комментатор? Кто я такой, чтобы пытаться судить об этом? Блогер. Не журналист - подчеркиваю. Ибо журналист - это одно, комментатор - другое, а блогер - совершенно третье. Посему совесть моя чиста, и я не нарушаю правил коллегиальной этики.

Автор этого блога - одессит. Но не из тех, кто рвет тельняшку на груди при одном намеке на неуважение к Одессе-маме. Ему чужд местечковый псевдопатриотизм. Фанатом “Черноморца” перестал быть четверть века назад, болельщиком - уже более десяти лет. В свое время критиковал клуб изрядно, доставалось порой и пресс-службе.

Сегодня молчу, ибо грех обижать немощных. Какими были последние новости о “Черноморце”? Единственные в УПЛ, кому не платят премиальных. Клуб может сменить хозяина не от хорошей жизни, но переговоры заморожены. “Шахтер” стимулировал перед игрой с “Динамо”, но тщетно.

Распространилась ли эта опция на “Александрию”? Если да, то вот вам и объяснение бури эмоций на поле. Естественно, с учетом накопившегося прежде. Когда игроки жалуются на предвзятое отношение судей к команде, они могут несколько сгущать краски. Но дыма без огня здесь нет. Ошибки в пользу соперников уже стали системой.

Мы с коллегой Юстасом старательно фиксируем лишь те из решений арбитров, что повлияли на результат. И когда он говорит мне о том, что команду аккуратно “загоняли” в течение всей игры, в блоге вы этого не найдете. Но и без того уже достаточно было примеров, когда очки терялись по вине Фемиды. К слову, не первый сезон.

И вот чаша сия переполнилась. Как говорится, сорвало резьбу. То, что громко именовалось толчком рефери, на самом деле смотрелось символическим касанием. Но трогать судей нельзя в принципе - к удалению Петряка нет вопросов. Как и к удалению нахамившего Бутко, которого, правда, к этому методично подвели.

Мне понятен и даже где-то близок благородный гнев Волочая, возмутившегося таким поведением. Но, уж если ты выбрал себе линию необсуждения решений арбитра, то не мешало бы оставаться корректным и по отношению к клубам. Констатировать факты и избегать лишних слов, которые не воробьи: вылетят - не поймаешь.

Наломали дров - ответят. Но и комментатор должен отвечать за свои слова. Ведь темперамент Виталия, который, как по мне, делает его одним из самых интересных комментаторов в Украине, имеет и обратную сторону. Излишняя эмоциональность приводит к тому, что он “бежит впереди паровоза”, спешит и людей смешит.

Конкретно в этом матче, как вам такой перл: “Вторая желтая карточка, она же прямая красная”? Или поспешно объявленный офсайд, там где речь шла о том, что мяч мог выйти за пределы поля? У его пресловутого “цирка” ноги растут оттуда же - из комментаторской гиперактивности. Но ведь все хорошо в меру, а здесь уже не смешно.

Когда-то в прошлой жизни я был ведущим городской спортивной телепрограммы. Так давно, что уже неправда. И умудрился как-то походя обидеть авторитетнейшего тогда в Одессе тренера “Черноморца”. Верите, до сих пор жалею, что не принес ему публичных извинений. Семен Иосифович, если Вы это читаете, простите: был неправ.

Не нужно сравнений: мол, это вам не это. И сегодня я позиционирую себя лишь как зрителя и слушателя. Точка. Но если кому-то вообще интересно мое мнение, то будь я сейчас на месте Волочая, не постеснялся бы извиниться. И корона бы с меня не упала. Признал бы, что брякнул лишнее, и распил бы с ними условную “мировую”.

Когда тренер уводит команду с поля - это чрезвычайное происшествие. В глазах организаторов соревнований, судей и болельщиков соперника оно выглядит запрещенным приемом. В исполнении зачинщика, в тот момент - это жест отчаяния, некий, пусть и бесполезный, месседж. О котором он потом, скорее всего, пожалеет.

Но цирк здесь точно ни при чем. И публичному человеку при исполнении следует подбирать выражения. Самое главное из обращения пресс-атташе: “ты даже не понимаешь, что тебя заносит”. Он и сам тоже лишнего понаписывал, но и его ведь спровоцировали, как того же Бутко. А ведь таки действительно заносит…

Заносит-заносит, со стороны это видно. Я и сам бываю излишне эмоционален и могу дать дрозда. Но нам нужно уметь признавать свою неправоту хотя бы потом, а не считать себя непогрешимыми. Типа: ответил рублеными фразами, как отрезал - мол, где сядете, там и слезете. А я все равно весь в белом. Как это сделал Виталий.

Таково мое мнение. Каждый имеет право на свое.