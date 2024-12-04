"У тренера могут возникнуть проблемы". Цыганык назвал неблагоприятный сценарий для Ашура

Журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на перенос матча первого тура украинской Премьер-лиги между "Рухом" и "Полесьем", а также оценил перспективы Имада Ашура во главе "волков".

"Интригующее противостояние. Считаю, что если "Полесье" не начнет набирать очки сейчас, то могут у тренера возникнуть проблемы. Имад Ашур уже четыре игры подряд не побеждает в УПЛ, его коллектив выглядит достаточно уязвимым при игре в защите, что прекрасно продемонстрировало крайнее поражение 1:3 от "Кривбасса".

"Рух" находится в приподнятом настроении после удачной игры с "Шахтером“ (1:1), однозначно захочет продолжить успешную серию. Думаю, нас ожидает равный поединок. Рискну предсказать ничью с точным счетом 1:1", - сказал Цыганык.