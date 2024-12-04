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Стало известно, кто прокомментирует матч Александрия - Динамо

Премьер-лига

Поединок покажет УПЛ ТВ

Стало известно, кто прокомментирует матч Александрия - Динамо

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Стали известны комментаторы перенесенных матчей 1-го тура УПЛ, сообщает ТаТоТаке. В прямом эфире поединки будет транслировать УПЛ ТВ.

Игру между лидерами таблицы "Динамо" и "Александрией" будет комментировать Виктор Вацко. Матч пройдет в Александрии и начнется в 15:30.

На другом перенесенном поединке - между "Рухом" и "Полесьем" будет работать Виталий Волочай. Эта игра состоится во Львове в 18:00.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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