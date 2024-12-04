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ЛНЗ запустил голосование за лучшего игрока месяца

Премьер-лига

На награду претендуют четверо футболистов

ЛНЗ запустил голосование за лучшего игрока месяца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"ЛНЗ" объявил о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам ноября.

На эту награду номинированы четверо футболистов. Это голкипер Евгений Кучеренко, полузащитник Мухаррем Яшари, вингер Эйнел Соареш и защитник Александр Каплиенко.

В прошлом месяце черкасский клуб провел 4 игры: победа над "Зарей" (2:1), поражение от "Оболони" (0:1), "Ворсклы" (0:2) и "Вереса" (1:2).

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале "ЛНЗ" в Telegram.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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