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Защитник Динамо возглавил рейтинг центрбеков U-21 не из топ-5 лиг
Версия CIES Football Observatory
Динамо Київ
Международный центр спортивных исследований (CIES) вновь отметил игру украинского футболиста Тараса Михавко.
Защитник "Динамо" попал в топ-10 лучших молодых центрбеков в возрасте до 21 года, которые лучше всего владеют мячом среди 62 европейских лиг, не входящих в топ-5. Его результат - 81,5 балла из 100 возможных - стал одним из самых высоких в рейтинге.
В десятку лучших также вошел еще один представитель украинского футбола - Жан Педросо из львовских "Карпат". Он получил оценку 68,7.
В текущем сезоне Михавко провел 23 матча за киевлян во всех турнирах, забил один гол и отдал 1 ассист. Еще в его активе три мяча в собственные ворота. Педросо отыграл 12 поединках за львовян и отметился одним забитым мячом.
Top U2⃣1⃣ ball-playing centre backs*, 6⃣2⃣ non-big-5 leagues ????— CIES Football Obs (@CIES_Football) December 3, 2024
???? #TarasMykhavko ???????? 81.5 out of 100
???? #EmmanuelUchenna ???????? 76.7
???? #LukaVuskovic ???????? 73.7#Simic ???????? #Hogsberg ???????? #Hopland ???????? #Boselli ???????? #Fall ???????? #Roman ???????? #JeanPedroso ????????
*As per @CIES_Football Index powered by… pic.twitter.com/saexENnx66
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