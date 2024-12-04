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Защитник Динамо возглавил рейтинг центрбеков U-21 не из топ-5 лиг

Премьер-лига

Версия CIES Football Observatory

Защитник Динамо возглавил рейтинг центрбеков U-21 не из топ-5 лиг

Динамо Київ

Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES) вновь отметил игру украинского футболиста Тараса Михавко.

Защитник "Динамо" попал в топ-10 лучших молодых центрбеков в возрасте до 21 года, которые лучше всего владеют мячом среди 62 европейских лиг, не входящих в топ-5. Его результат - 81,5 балла из 100 возможных - стал одним из самых высоких в рейтинге.

В десятку лучших также вошел еще один представитель украинского футбола - Жан Педросо из львовских "Карпат". Он получил оценку 68,7.

В текущем сезоне Михавко провел 23 матча за киевлян во всех турнирах, забил один гол и отдал 1 ассист. Еще в его активе три мяча в собственные ворота. Педросо отыграл 12 поединках за львовян и отметился одним забитым мячом.

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Динамо (Киев) CIES Карпаты (Львов) Тарас Михавко
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Источник:
CIES
Опубликовал: Алина Ерофеева
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