В Вересе отреагировали на слухи относительно смены главного тренера

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда опроверг слухи в медиа о том, что осенью клуб якобы рассматривал варианты по смене Олега Шандрука на посту главного тренера другим специалистом.

Ранее журналист Игорь Бурбас заявил, Юрий Максимов должен был заменить Шандрука на старте текущего сезона.

"На различных интернет-ресурсах начала распространяться фейковая информация о том, что "Верес" якобы рассматривал вариант с назначением на должность главного тренера команды Юрия Максимова.

Хочу официально заявить: с тех пор, как главным тренером команды стал Олег Шандрук - народный клуб никогда не рассматривал другие кандидатуры. Для нас Олег Шандрук является настоящим и будущим.

Кто и зачем делает подобные информационные вбросы? Почему именно сейчас? Мы догадываемся. Но мы и не через такое проходили. Поэтому, всех приглашаю во Львов на субботнюю игру с "Карпатами". Будет классная игра. Олег Шандрук с нами и мы движемся вперед", - сказал Габовда клубной пресс-службе.