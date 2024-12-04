Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Вересе отреагировали на слухи относительно смены главного тренера
Полное доверие Олегу Шандруку
Фото: НК Верес
Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда опроверг слухи в медиа о том, что осенью клуб якобы рассматривал варианты по смене Олега Шандрука на посту главного тренера другим специалистом.
Ранее журналист Игорь Бурбас заявил, Юрий Максимов должен был заменить Шандрука на старте текущего сезона.
"На различных интернет-ресурсах начала распространяться фейковая информация о том, что "Верес" якобы рассматривал вариант с назначением на должность главного тренера команды Юрия Максимова.
Хочу официально заявить: с тех пор, как главным тренером команды стал Олег Шандрук - народный клуб никогда не рассматривал другие кандидатуры. Для нас Олег Шандрук является настоящим и будущим.
Кто и зачем делает подобные информационные вбросы? Почему именно сейчас? Мы догадываемся. Но мы и не через такое проходили. Поэтому, всех приглашаю во Львов на субботнюю игру с "Карпатами". Будет классная игра. Олег Шандрук с нами и мы движемся вперед", - сказал Габовда клубной пресс-службе.
Популярное сейчас
- Акценты. Цирковой скандал, или скандал циркачей? Черноморец vs Волочай
- Среди них и США. Названы страны, которые против вступления Украины в НАТО
- Линекер – Родри о Золотом мяче 1986: Меня ограбили. Выиграл тот, о ком ты никогда не слышал – Игорь Беланов
- Динамо и Шахтер буксуют, Ингулец шокирует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Стало известно, кто прокомментирует матч Александрия - Динамо